Vũ Tuấn Việt táo bạo diễn cảnh nóng đồng tính

'Trước đây tôi cứ nghĩ quay cảnh nóng cũng dễ thôi nhưng khi thực sự diễn, tôi mới biết mình lầm to. Trong cảnh tắm, hệ thống điện bị hỏng nên tôi và Thanh Tú phải co ro trong cái lạnh 10 độ C, quay đi quay lại gần 2 ngày liền dưới vòi hoa sen toàn nước lạnh mới xong', Tuấn Việt kể.