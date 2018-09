Vũ Thu Phương tiết lộ từng bị 'ông trùm Hollywood' gạ gẫm tình dục

Cựu siêu mẫu kể cô bị nhà sản xuất phim Harvey Weinstein gạ gẫm khi cô tham gia phim 'Shanghai' cách đây 9 năm.

Vụ bê bối tình dục của nhà sản xuất phim quyền lực Harvey Weinstein bị báo giới phanh phui khiến cả thế giới bất ngờ. Rất nhiều nữ diễn viên thuở mới vào nghề như Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Ashley Judd, Heather Graham, Cara Delevingne... đều là nạn nhân của 'ông trùm Hollywood'. Công thức gạ tình quen thuộc của Harvey là gọi các người đẹp đến phòng khách sạn để trao đổi về vai diễn. Sau cuộc nói chuyện chóng vánh, ông thường đề nghị massage trong phòng ngủ, ve vãn, cưỡng hôn và tiến xa hơn nữa nếu như nữ diễn viên đó không đủ mạnh mẽ hoặc bản lĩnh để từ chối. Cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng từng bị nhà sản xuất phim nổi tiếng này gạ gẫm tình dục cách đây 9 năm khi cô có cơ hội tham gia phim Shanghai cùng Củng Lợi, Châu Nhuận Phát...

Trên trang cá nhân, Vũ Thu Phương lần đầu tiên trải lòng về vụ việc với Harvey Weinstein. Cô cho biết, sau khi đọc thông tin trên báo chí, cảm xúc của cô rất hỗn độn, không biết buồn hay vui. Cô từng tôn trọng, quý mến Weinstein trước cách ông làm việc, vận hành sản xuất phim và cách ông tạo nên những tượng vàng Oscar. Tuy nhiên, bản thân cô lại là một nạn nhân của vụ gạ gẫm tình dục nhưng cô đã 'câm nín' suốt 9 năm qua. "Tối nay tôi đọc bài báo về ông Harvey và mọi thứ lại cồn cào trỗi dậy như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nghĩ mình không thể im lặng nữa, đến lúc tôi phải giải thoát cho bản thân mình. Đến lúc tôi đã có thể giải thích được lý do của 'bom xịt Shang hai' và lý do tôi từ bỏ giấc mơ Mỹ và hợp đồng với Weinstein Film. Tôi thấy mình may mắn khi đã cố sống, cố bước tiếp. Và tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng để cảnh báo và bảo vệ những cô gái đang mang giấc mộng phù hoa", cô viết.

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đang bị báo giới và nhiều ngôi sao Hollywood phanh phui về vụ bê bối tình dục suốt 30 năm qua.

Năm 2008, Vũ Thu Phương được một hãng phim Việt kiều mời dự buổi giao lưu với đoàn phim Hollywood để tìm ba gương mặt mới cho phim Shanghai. Cựu siêu mẫu là một trong ba người được chọn sau nhiều lần casting. Buổi casting thứ hai của cô chỉ là cuộc tản bộ từ khách sạn Hyatt qua nhà sách Nguyễn Huệ. Cô và nhà sản xuất Weinstein trò chuyện qua lại, thậm chí ông mua tặng cô 5 cuốn sách đặc biệt về ngành điện ảnh và thời trang. Khi nghe Vũ Thu Phương nói, cô có một tiệm thời trang tự thiết kế, ông đề nghị ghé qua thăm và mua tặng cho nữ trợ lý đầm dạ hội đắt tiền nhất trong cửa hàng. Ông thổ lộ, bạn gái ông cũng là một nhà thiết kế gốc Hoa nên ông thấy quý mến một siêu mẫu đam mê điện ảnh, thích thiết kế thời trang như Vũ Thu Phương. "Ông còn khiến tôi sung sướng khi nói: 'Nếu như cô mang các thiết kế của mình sang Hollywood thì họ sẽ vô cùng yêu thích thiết kế của cô. Tôi tin chắc như vậy và tôi có thể giới thiệu họ cho cô'. Ông đã cho tôi một niềm tin, một sự khẳng định chắc chắn về năng lực thiết kế của mình. Sau đó họ ra về với lời hẹn sẽ gọi lại của tôi. Và tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tin báo mình là người được chọn, trở thành một trong những diễn viên phim Shanghai của đạo diễn Mikael Hastrom cùng những ngôi sao tầm cỡ như Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, John Cusack, Ken Watanabe...", Vũ Thu Phương nhớ lại.

Trợ lý của Weinstein đã nói với cựu siêu mẫu rằng cô sẽ đóng vai thứ chính, một mật thám người Hoa có tính cách phức tạp: đẹp, quậy và chảnh. Đoàn phim yêu cầu cô nói cả tiếng Anh và tiếng Hoa, đồng thời học một chút võ. Một số cảnh quay, cô sẽ được xuất hiện bên cạnh Củng Lợi, John Cusack. Trước sự quan tâm mà nhà sản xuất Weinstein dành cho mình, Vũ Thu Phương còn thuyết phục ông ra Hà Nội gặp một vị lãnh đạo của hãng phim nhà nước với lời đề nghị hợp tác quay phim tại Việt Nam. Tuy nhiên, do yếu tố cơ sở hạ tầng, cuối cùng Weinstein đã chọn quay ở Thái Lan.

Vũ Thu Phương từng rất hạnh phúc khi được đóng phim với Củng Lợi trong dự án 'Shanghai' mà Harvey Weinstein là nhà sản xuất. Tuy nhiên, khi nhận ra vai diễn của mình lướt qua trên màn ảnh, cô đã suy sụp.

Vào ngày sang Thái quay phim, Vũ Thu Phương cùng một diễn viên nữ khác của Việt Nam được trợ lý của Weinstein tháp tùng. Cựu siêu mẫu được ở phòng suit tại một khách sạn 5 sao khiến cô có cảm giác như đang ở trên thiên đường. Tuy nhiên sau hai ngày quay phim, cô nhận ra vai diễn của mình không như lời Harvey Weinstein từng nói. Ông giải thích, tiếng Anh của cô không tốt, không thể thu tiếng trực tiếp và buộc phải đổi vai nhỏ hơn. Ông còn thuyết phục cô hãy chấp nhận và kiên nhẫn. Khi Vũ Thu Phương bày tỏ ý định quay về Việt Nam, ông đưa ra lời mời cô dự bữa tối cùng Củng Lợi, John Cusack.

Vì cảm thấy ngượng trước lời tuyên bố với giới truyền thông về vai diễn trong phim Hollywood, Vũ Thu Phương đành nghe theo lời nhà sản xuất Harvey Weinstein. Thế nhưng, khi phim hoàn thành, cô đã khóc lặng đi bởi chỉ thấy hình ảnh của mình lướt qua trên màn hình như một 'bóng ma'. Cô đã giận dữ, khóc và thắc mắc với Harvey Weinstein. Phía nhà sản xuất giải thích, do yếu tố chính trị nên phim bị cắt nhiều, trong đó có cảnh của Vũ Thu Phương. Cựu siêu mẫu tủi thân và cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối diện với báo chí và sợ khán giả sẽ khinh thường vì cô là kẻ nói dối. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất tiếp tục đưa ra lời hứa hẹn sẽ chuẩn bị cho cô một dự án Hollywood mới.

Tin vào tương lai xán lạn, Vũ Thu Phương đã dự sự kiện ra mắt phim tại Mỹ và có buổi họp riêng với Harvey Weinstein vào ban đêm bởi theo lịch, ông phải bay đi Anh quốc vào ngày hôm sau.

Cô kể: "Trợ lý đưa tôi vào phòng khách trong phòng tổng thống của khách sạn, cô ấy bảo tôi ngồi chờ, ông Weinstein đang họp qua điện thoại chắc tầm 15 phút nữa xong. Cô trợ lý ngồi cùng tôi khoảng 5 phút thì nói cần phải đi lấy hồ sơ bị quên. Tôi ngồi chờ một mình mà trong lòng khá là hồi hộp vì không biết phim mới sẽ như thế nào? Tôi lướt qua vài cuốn sách, khi nghe tiếng tằng hắng giọng, tôi ngẩng mặt lên... Mọi thứ sa sầm lại khi tôi thấy ngài Harvey Weinstein chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười nhìn tôi. Trong khi tôi còn đang nóng bừng bởi bối rối, ông hỏi: 'Cô đã sẵn sàng để bước vào Hollywood?' Tôi còn chưa kịp trả lời bởi miệng còn đang cảm thấy đắng nghét thì ông lại tiếp: 'Cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng? Phim mới sẽ có một ít cảnh nóng đó, và tôi nghĩ tôi cần dạy cô một chút, yên tâm đi, bất cứ ai, dù ngôi sao như A hay C hay rất nhiều người khác cũng đều từng trải qua chuyện này. Hãy coi như đây là kinh nghiệm cần có để cô có chỗ dựa vững chắc hơn cho sau này. Không trải qua những chuyện này cô sẽ rất khó thành danh'. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, cái điều tôi lo sợ cũng đến. "Xin lỗi ông,... tôi nghĩ... Hollywood không phải là nơi dành cho tôi... Tôi có được phép về phòng của mình không?... Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông'. Với chút sức lực phản kháng còn lại, tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh được đến thế. Chân tay tôi run bần bật, tôi phải bấm tay này vào tay kia để cố gắng kìm giữ chúng cho bớt run. Nhưng tôi phải cố gắng bình tĩnh, cố gắng phải minh mẫn. Thực sự lúc này ông ấy có hiếp hay giết tôi liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng, đầu tôi căng ra, tôi cảm giác các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức. Cũng không hiểu vì kiểu cách của ông thế, hay vì người Mỹ vẫn sợ bị kiện hay sao mà ông chỉ nói: 'Tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể ký hợp đồng phim tiếp theo tại London".

Hình ảnh mờ nhạt của Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ trong phim 'Shanghai'.

Quá sợ hãi trước tình huống bị nhà sản xuất nổi tiếng gạ gẫm tình dục, Vũ Phu Phương đã về phòng khóc, thậm chí gào thét. Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô tỉnh táo suy nghĩ và quyết định vĩnh biệt giấc mơ Hollywood. Cô yêu cầu trợ lý đổi vé để cô về Việt Nam trong chuyến sớm nhất.

"Tôi quay về và phải chiến đấu trong câm lặng. Họ hỏi mà tôi không thể nói. Dù có lý do nhưng tôi lại chẳng thể đưa ra. Quãng thời gian sau đó tôi đã nhiều lần muốn chết và thử tìm đến cái chết khi đọc những bài báo của mọi người rằng tôi đã 'lướt qua' màn ảnh như thế nào? Rằng tôi nổ ra làm sao. May cho tôi, mỗi lần tôi muốn chết tôi lại thấy cái khát vọng sống của mẹ, lại thấy mẹ và gia đình cần tôi thế nào, và tôi nghĩ mình không thể chết. Tôi quyết định phải sống tiếp, phải bước qua kiếp nạn này! Tôi từng nhiều lần muốn lên tiếng, muốn cho mình cái quyền bảo vệ bản thân, nhưng cuối cùng tôi lại chọn im lặng, chọn cách lặng im đi qua sóng gió và tìm cách để khẳng định rằng tôi vẫn có thể khẳng định được giá trị của bản thân mà không cần bán thân. Tôi sẽ lao động cho họ thấy rằng họ không nên miệt thị tôi nữa. Rồi họ sẽ phải công nhận tôi. Rồi tôi sẽ thành vedette! Nhiều chuyện đã đến và đã đi trong cuộc đời. Thực sự tôi thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh cưỡng chế về chuyện này, về chuyện lâu lâu tôi vẫn muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng thỉnh thoảng tôi lại quên hẳn như nó chưa từng xảy ra", cô nói về những áp lực mình phải chịu khi bị báo chí chỉ trích về vai diễn trong phim Shanghai.

Vũ Thu Phương cũng cho biết 9 năm đã trôi qua, cô đã tha thứ cho Harvey Weinstein, không còn trách cứ ông bởi cô nhận ra, đó là quy luật của Hollywood nói riêng và môi trường showbiz nói chung. Bản thân cô vẫn kính phục tài năng chuyên môn của ông. Tuy nhiên, với những kết quả điều tra về bê bối tình dục của Weinstein, cô nghĩ ông nên bị trừng phạt bởi hành vi coi thường nhân phẩm và giá trị người phụ nữ. "Có bao nhiêu người bị hại phải sống trong ám ảnh, khổ sở hơn tôi trong suốt 9 năm qua. Tôi cũng kêu gọi những phụ nữ bị chà đạp hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói và câu chuyện của mình để cảnh tỉnh những người khác".

Năm 2008, Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương gây chú ý khi tổ chức họp báo giới thiệu việc tham gia Shanghai, bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng Củng Lợi, John Cusack, Châu Nhuận Phát, Ken Watanabe và Jeffrey Dean Morgan. Họ nói có nhiều cảnh đòi hỏi diễn xuất, ánh mắt, đồng thời phải làm việc nhiều ngày trên trường quay. Tuy nhiên, khi phim công chiếu, khán giả Việt Nam bất ngờ bởi vai diễn của cả hai rất nhỏ, gần như xuất hiện chớp nhoáng. Nhiều người chỉ trích Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương đã "nói quá" lên về vai diễn.

Trailer phim 'Shanghai' Trailer phim "Shanghai"