Vũ Thu Phương lần đầu kể chuyện mẹ bị liệt và lý do giải nghệ năm 2011

'Nhìn bề ngoài mọi người hay nghĩ tôi mạnh mẽ, cá tính nhưng thực ra tôi rất yếu đuối. Điều tiếc nuối nhất của tôi là phải tuyên bố giải nghệ người mẫu. Đó là biến cố lớn. Lý do vì năm 2009 tôi nhận được một hợp đồng lớn nhưng đầy cạm bẫy bên trong. Vì lòng tự trọng nghề nghiệp, tôi đã không bán thân để đổi lấy vinh quang. Tôi chấp nhận về nước đương đầu với báo chí, truyền thông. Nhiều người thắc mắc lý do tôi giải nghệ nhưng thời điểm đó tôi không thể giải thích được. Bây giờ đủ trưởng thành và chín chắn, tôi sẽ không im lặng như trước', Vũ Thu Phương nói. Tháng 10 năm ngoái, cựu người mẫu từng tiết lộ cô bị 'ông trùm Hollywood' Harvey Weinstein gạ gẫm tình dục khi tham gia phim 'Shanghai'. Tuy nhiên, cô không nói đây chính là lý do khiến cô quyết định rút lui khỏi sàn diễn và từ bỏ cả sự nghiệp điện ảnh.