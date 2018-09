Vũ Thảo My tủi thân vì phải làm lại từ đầu

Quán quân The Voice 2013 dành một năm qua để đi học, giờ mới ra mắt mini album.

Sau thời gian tập trung cho việc học, Vũ Thảo My trở lại với mini album mang chính tên mình. Quán quân Giọng hát Việt 2013 cũng chọn thời điểm mùa thứ ba của cuộc thi đang khởi động để ra mắt sản phẩm mới.

Vũ Thảo My cho biết, khi quyết định dành một năm qua để học văn hóa, cô chấp nhận mình sẽ đi chậm một bước. Nhiều lúc, Thảo My tủi thân khi nghĩ đến việc khán giả sẽ quên mất mình và phải làm lại từ đầu. Thế nhưng, may mắn là khán giả vẫn nhớ đến và luôn nhắn tin động viên, thăm hỏi cô. Điều đó khiến Vũ Thảo My có thêm niềm tin và động lực cho lần trở lại này.

Giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My.

Để có được mini album, Vũ Thảo My rất biết ơn nhạc sĩ Phương Uyên vì chính chị là người thầy hỗ trợ cô rất nhiều sau cuộc thi. "Nếu không có cô Phương Uyên, chắc chắn sẽ không có Vũ Thảo My của ngày hôm nay", giọng ca 18 tuổi bày tỏ.

Thực hiện album chỉ với 5 bài nhưng Vũ Thảo My mất hơn một năm vì còn phải đi học. Vì vậy, sản phẩm thực sự là nỗ lực rất lớn của cô. Album mang chính tên nữ ca sĩ, thể hiện rõ cảm xúc và cá tính của cô, gồm các ca khúc của Phương Uyên, Thiều Bảo Trang và Lưu Thiên Hương. Các nhạc sĩ Hoài Sa, Nguyễn Dân, Dương Khắc Linh và Duy Anh hòa âm các ca khúc theo phong cách R&B và Pop trẻ trung.

Mini album "Vũ Thảo My":

Hân Quy