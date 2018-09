Vũ Thảo My thân mật ôm cổ Đàm Vĩnh Hưng

Tối qua, Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng Vũ Thảo My ra mắt sản phẩm mới sau hai năm đăng quang Giọng hát Việt. Mr. Đàm gây chú ý với trang phục trẻ trung, sặc sỡ ton-sur-ton với giày. Thời gian này anh đang rất bận rộn với việc kinh doanh, đi diễn và hướng dẫn học trò The Voice mùa mới, nhưng khi biết Vũ Thảo My ra mắt single anh lập tức có mặt.