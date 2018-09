Vũ Thảo My say mê giọng hát Bùi Anh Tuấn

Quán quân The Voice 2013 quyết định mời nam ca sĩ song ca trong single 'Giấc mơ thiên đường'.

Sau khi đăng quang Giọng hát Việt 2013, Vũ Thảo My khá im ắng trên thị trường nhạc Việt. Giọng ca 17 tuổi cho biết, cô bận rộn việc chuyển trường từ Nam Định vào TP HCM. Khi ổn định việc học, Thảo My mới quyết định tái xuất.

Mới đây, Vũ Thảo My xuất hiện trong liveshow 5 Nhân tố bí ẩn với màn song ca Giấc mơ thiên đường cùng Bùi Anh Tuấn. Đây là ca khúc của nhạc sĩ trẻ Lê Phương, nằm trong album đầu tay của nữ ca sĩ, sẽ phát hành cuối tháng 9. Nội dung bài hát lột tả cảm xúc của đôi tình nhân, cùng mơ về tương lai hạnh phúc. Ca khúc có ca từ đẹp và nhiều cao trào giúp Vũ Thảo My thoải mái phô diễn giọng hát khỏe khoắn.

Vũ Thảo My và Bùi Anh Tuấn.

Vũ Thảo My chia sẻ, cô quyết định mời Bùi Anh Tuấn song ca vì đây là giọng ca cô đặc biệt yêu thích trong The Voice mùa đầu tiên. Khi có bản demo Giấc mơ thiên đường, cô lập tức nghĩ đến anh và gửi anh nghe thử. Vũ Thảo My và Bùi Anh Tuấn chỉ mất một giờ đồng hồ để hoàn thành bản thu âm tại studio của nhạc sĩ Phương Uyên.

Về phía Bùi Anh Tuấn, anh đánh giá cao giọng hát nội lực cũng như gu âm nhạc của Vũ Thảo My. Anh hy vọng rằng, Giấc mơ thiên đường sẽ mở đầu cho chuỗi kết hợp của họ trong tương lai và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

Sau dự án hát đôi này, Vũ Thảo My chính thức phát hành album vol.1. Cô tâm sự, sẽ cố gắng duy trì việc học thật tốt tại trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời dành thời gian hợp lý cho âm nhạc để khán giả không quên mình.

Video Vũ Thảo My song ca Bùi Anh Tuấn:

