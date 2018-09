Vũ Thành An mua váy cưới cho vợ bằng tiền tác quyền 10.000 đồng

Tuấn Ngọc khiến khán giả thổn thức khi hát 'Bài không tên số 3', 'Bài không tên số 4'. Danh ca hóm hỉnh nói, anh thể hiện hình ảnh của nhạc sĩ Vũ Thành An bây giờ, còn Bằng Kiều phảng phất hình ảnh Vũ Thành An lúc trẻ. Khi tuổi đã cao, danh ca Tuấn Ngọc cũng như nhạc sĩ Vũ Thành An đều nhìn mọi việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng.