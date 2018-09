Vũ Thành An mang những 'bài ca có tên' vào đêm nhạc sắp tới

Nhạc sĩ từng nổi tiếng với những 'Bài không tên' sẽ đem đến nhiều nhạc phẩm trong đêm nhạc tại TP HCM.

Nhạc sĩ Vũ Thành An từng là tên tuổi được xếp ngang với Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên... của âm nhạc miền Nam trước năm 1975. Kề từ ngày xa quê hương đến nay, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng nhiều lần trở về nhưng ông chỉ thăm gia đình cũng như tham gia những hoạt động của quỹ từ thiện Teresa (Teresa Charities, Inc). Và tháng 8 này là lần đầu tiên, nhạc sĩ "Bài không tên" tổ chức buổi gặp gỡ khán giả Sài Gòn.

Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những ca khúc "Bài không tên".

Ông chia sẻ bản thân không chắc sự trở lại của mình được bao nhiêu lần nữa bởi căn bệnh tim đã theo mấy chục năm qua. Từ năm 2014, ông phải đeo máy trợ thở khi ngủ. Từ lâu, ông đã viết sẵn di chúc vì linh cảm ngày cuối cùng của mình sắp đến. Chính từ những chuyện nhỏ vô thường như đời sống, cuộc tình... nhạc sĩ Vũ Thành An chọn một không gian khá riêng tư cho đêm nhạc "Chuyện tình không tên" sắp tới.

Nhạc sĩ Vũ Thành An và những người tổ chức mong muốn đem đến một chương trình dành cho những người yêu nhạc tình, không gian Sài Gòn ngày cũ. Vì vậy, ê kíp đã chọn Le Royal Saigon trong khuôn viên khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, để tổ chức đêm nhạc. Trong không gian ấm cúng, người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm ẩm thực Việt, nhận quà tặng là tập sách của nhạc sĩ Vũ Thành An - Chuyện tình không tên.

Cuối cùng sẽ là buổi tối thưởng thức nhạc của ông với phần dẫn dắt của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Hơn 10 bản tình ca trong Chuyện tình không tên sẽ do ca sĩ Quang Dũng, nhóm Năm dòng kẻ cùng nhạc sĩ Vũ Thành An biểu diễn.

Nhạc tình Vũ Thành An là sự kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lả lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe.

Khán giả từng yêu nhạc của Vũ Thành An bởi những Bài không tên. Tuy nhiên, đêm nhạc "Chuyện tình không tên" sẽ xuất hiện nhiều nhạc phẩm "có tên" lần đầu được gửi đến khán giả. Mới nhất trong đó là ca khúc Đừng yêu tôi - một bản tình ca có tên của nhạc sĩ Vũ Thành An được gửi tới khán giả trong nước sau hơn 42 năm vắng bóng.

Nhạc sĩ chia sẻ những bản nhạc tình để lại dấu ấn trong lòng người thường nói về sự chia cắt. Nhưng ca khúc Đừng yêu tôi hay những bản nhạc khác trong đêm "Chuyện tình không tên" sẽ không buồn sầu như thế. Đừng yêu tôi phiên bản mới sẽ được ca sĩ Quang Dũng thể hiện với phần hòa âm, phối khí của nhạc sĩ Đức Trí. Khán giả sẽ được thưởng thức một bản tình ca đẹp như chính ca khúc.

Thu Ngân