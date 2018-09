Vũ Ngọc Anh rưng rưng khóc khi chia tay 'Bước nhảy hoàn vũ'

Ở nhạc Quickstep, Khánh My trở về với hình ảnh trẻ trung, gợi cảm của cô gái tuổi đôi mươi. Trên nền nhạc 'Ô mê ly', cô có những bước nhảy nhịp nhàng, vui tươi. Đánh giá về Khánh My, giám khảo Khánh Thi tỏ ra 'bái phục' khả năng nhập vai cụ già của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô kỳ vọng, Khánh My sẽ trau chuốt hơn về phần khung, dáng. Bài thi có tổng điểm 39, bằng với Khả Ngân.