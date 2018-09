Vũ công Tô Lâm đi giày cao gót 'quậy tưng bừng' X-Factor

Phần biểu diễn của Nguyễn Đình Nhân đến từ Đà Nẵng đã khiến giám khảo phấn khích khi thể hiện rất xuất sắc ca khúc 'Forever and one' theo phong cách rock đầy máu lửa. Giọng hát mạnh mẽ cùng thần thái tự tin của Đình Nhân đã 'hạ gục' 4 huấn luyện viên. Họ đã đồng loạt hô to 'Đồng ý' ngay sau khi phần trình diễn kết thúc (xem video).