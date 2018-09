Vũ công nhí bị Trấn Thành 'dằn mặt'

Anh khuyên cặp thí sinh My My - Hồ Thịnh phải biết đón nhận tất cả thử thách, không nên đổ thừa bất kỳ điều gì.

Tối 17/8, tập 6 chương trình Vũ điệu tuổi xanh - Baby ballroom lên sóng với đêm thử thách Bước ngoặt. Sau đêm này, danh sách 8 cặp vào chung kết đã lộ diện (xem video).

Trong tập 6, một cặp thí sinh từng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả nhưng lại không thực sự tỏa sáng là My My - Hồ Thịnh. Giám khảo Nhã Khanh chia sẻ, cô thích My My nhất trong dàn thí sinh nữ và mong muốn được thấy bé vào chung kết. Tuy nhiên, càng vào sâu Nhã Khanh càng thấy cặp của My My không có sự hòa hợp. My My giải thích, bé chuyên về dancesport, trong khi bạn nhảy lại có sở trường popping. Trong quá trình tập luyện, hai bé xảy ra nhiều tranh cãi vì không hợp.

My My - Hồ Thịnh bị giám khảo 'dằn mặt'.

Trước lời giải thích của My My, giám khảo Trấn Thành "dằn mặt", đã đến với một cuộc thi thì không được đổ thừa cho bất kỳ lý do gì. Anh nói, mọi người phải biết đón nhận tất cả thử thách như là những bài học trong cuộc đời mình, tuyệt đối không cho rằng bạn nhảy không hợp hay sức khỏe của mình có vấn đề. "Nếu thất bại trong lần này, ít ra em hiểu được mình có thêm kinh nghiệm để hòa hợp với người khác trong cuộc sống", Trấn Thành nói thêm.

Trước những lời dạy dỗ của Trấn Thành, My My bày tỏ, bé gặp Hồ Thịnh đã là một duyên số. "Con và bạn đi tới đây đã là cố gắng hết sức để hòa hợp. Hai đứa con coi đây là thử thách và con nghĩ mình đã chinh phục được nó".

Tuy bị giám khảo chê, My My - Hồ Thịnh vẫn được vào chung kết cùng 7 cặp khác là Minh Triết - Bích Ngọc, Hoàng Hiệp - Thùy Linh, Tuấn Phong - Huyền Trâm, Chiến Thắng - Mai Chi, Duy Khánh - Thùy Linh, Xuân Phong - Thanh Nga và Tường Thông - Phúc Nhi.

Trong tập 6, cặp Minh Triết - Bích Ngọc tiếp tục chiếm được cảm tình của giám khảo lẫn khán giả nhờ màn Belly dance - Hiphop sôi động. Trấn Thành cho rằng, màn trình diễn này đã cho thấy tiềm năng thực sự của hai thí sinh. Anh còn gọi thí sinh Bích Ngọc là ngôi sao của đêm. Cũng được các giám khảo đánh giá cao là cặp Hoàng Hiệp - Thùy Linh với điệu Jive. Hoàng Hiệp được khen là có những động tác chắc chắn và đặc biệt là đã thể hiện được bản lĩnh của một người đàn ông, trông rất lãng tử.

Đêm chung kết Vũ điệu tuổi xanh sẽ phát sóng lúc 21h chủ nhật 24/8 trên HTV7.

Huy Quân