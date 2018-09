Vũ công đồng tính rơi nước mắt kể về thân phận bị bỏ rơi

Trần Thiên Khang nghẹn ngào khi kể về cuộc đời mình trong tập 3 'Thử thách cùng bước nhảy'.

Tối 20/9, tập 3 vòng Audition của chương trình Thử thách cùng bước nhảy lên sóng với những diễn biến hấp dẫn tại khu vực Cần Thơ và một phần khu vực TP HCM.

Tại khu vực Cần Thơ, sự xuất hiện của thí sinh Trần Thiên Khang mang đến sự thú vị cho giám khảo và khán giả. Trần Thiên Khang 19 tuổi, đến từ thành phố Biên Hòa, có màn trình diễn thể loại Waacking rất ấn tượng. Tuy ngoại hình trông khá nặng nề, Thiên Khang lại thực hiện các động tác hiphop nhanh, dứt khoát và mạnh mẽ trên đôi giày cao gót. Khi xem màn trình diễn của Thiên Khang, các giám khảo John Huy Trần và Tuyết Minh rất phấn khích.

Trần Thiên Khang có ngoại hình khá nặng nề, nhưng khi nhảy múa lại rất nhanh nhẹn và dứt khoát.

Khi được biên đạo Tuyết Minh dò hỏi về khả năng múa đương đại, Thiên Khang thẳng thắn chia sẻ, anh từng thử múa nhưng thấy... ghê quá. Song, sau đó Thiên Khang quyết định biểu diễn thử trên nền ca khúc Let it go. Chưa từng học qua trường lớp nào, nhưng Thiên Khang làm giám khảo bất ngờ bởi anh múa khá tốt. Biên đạo John Huy Trần thích thú với từng động tác của thí sinh này, còn Tuyết Minh dành cho anh vé vào bán kết vì chính nghị lực và đam mê mà anh có.

Trước đó, khán giả truyền hình rơi nước mắt khi nghe Thiên Khang chia sẻ về cuộc đời mình. Chuyên viên trang điểm này bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới ra đời tại khu vực bệnh viện đa khoa Thống Nhất ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mẹ nuôi của anh là nhân viên bệnh viện, thấy tội nghiệp nên đem anh về nuôi. Hồi nhỏ, Thiên Khang nghe mọi người trong xóm nói anh là con nuôi nhưng anh cố chấp không tin. Năm Khang học lớp 10, mẹ anh chính thức nói ra sự thật. Khi nghe điều này, Thiên Khang vô cùng đau đớn và muốn gục ngã.

Thiên Khang thừa nhận, khi nghe loáng thoáng mình là con nuôi, anh từng rất hỗn với mẹ. Mẹ nói một câu, anh cãi lại một câu. "Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Mẹ ơi, con xin lỗi", nam vũ công rơi nước mắt (xem video).

Trần Thiên Khang rơi nước mắt khi kể về thân phận bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.

Trong tập 3, ngoài Trần Thiên Khang, một số thí sinh khác cũng để lại khá nhiều ấn tượng, như Sơn Lâm, Xuân Thảo... Trong đó, Sơn Lâm gợi nhớ hình ảnh quán quân Thử thách cùng bước nhảy 2013 Ngọc Thịnh.

Sơn Lâm cũng 19 tuổi, có vẻ ngoài điển trai và là học trò John Huy Trần. Anh biểu diễn màn Hiphop với những động tác điêu luyện, được giám khảo Chí Anh dành nhiều lời khen tặng. Sơn Lâm cho biết, ban đầu gia đình không muốn anh suốt ngày ra đường tập nhảy. Nhưng, ngày nào đi tập về anh cũng kể và cho người nhà xem video tập luyện, sau đó chia sẻ về những cái hay mà nhảy múa đem đến. Hiện tại, cả gia đình và cô dì chú bác đều ủng hộ Sơn Lâm. Có mặt tại buổi thi tuyển của con trai, mẹ Sơn Lâm hạnh phúc khi nhận được những lời cảm ơn từ các giám khảo (xem video).

Trong khi đó, Xuân Thảo - bạn gái Á quân 2013 Đình Lộc - được người yêu hỗ trợ bài thi trong mùa thứ ba. Họ có những động tác bê, đỡ rất chắc chắn và kỹ thuật. Thí sinh đến từ TP HCM này được nhận định là người hiếm hoi có khả năng thực hiện nhiều động tác rất khó (xem video).

Mẹ Sơn Lâm hạnh phúc khi chứng kiến màn biểu diễn tuyệt vời của con trai và thấy anh nhận được nhiều lời khen từ giám khảo.

Trong tập 4 sẽ phát sóng lúc 21h thứ bảy 27/9 trên HTV7 và H1, khán giả tiếp tục được xem những diễn biến còn lại của khu vực TP HCM. Xem lại video toàn bộ tập 3 tại đây.

Hàn Quốc Việt