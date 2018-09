Vũ công của Hà Hồ vào bán kết 'Thử thách cùng bước nhảy'

Học trò của biên đạo múa Trần Ly Ly - thí sinh Minh Tú mang đến không gian sâu lắng với bài múa đương đại tình cảm trên nền nhạc 'Someone like you'. Cô kể lại câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ cơ thể. Qua đó, khán giả hiểu được phần nào quá trình cô vượt qua sự mất cân bằng để đứng lên bằng đôi chân của mình.