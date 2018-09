Vũ công 90kg khiến giám khảo phát cuồng

ST, thành viên nhóm 365 đối mặt với nguy cơ bị loại trong tập sắp tới. Sau khi thất bại trong thử thách Hiphop, anh may mắn được giám khảo cho tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Ở tuần này, anh bốc thăm trúng thể loại Freestyle. Giám khảo Việt Max cho rằng: 'Tiết mục của em màu sắc, phong phú nhiều thể loại. Nhưng cách biên bài, di chuyển để từng cá nhân nổi bật thì không có. Anh biết em là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, khá thành công với ca hát. Đây là con đường mới em muốn thử nghiệm nên anh đánh giá rất cao điều này. Nếu em xác định, nhảy múa là con đường thứ hai sau ca hát, anh nghĩ em sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu và luyện tập'. (xem video) 'So you think you can dance' sẽ phát sóng hai tập liên tiếp của vòng Bán kết vào 21h thứ 7 (11/10) và 21h chủ nhật (12/10) trên HTV7.