Vũ Cát Tường viết ca khúc mới trong trạng thái muốn bất chấp

Nữ ca sĩ khoe sáng tác pha trộn chất funky và R&B, phối nhạc điện tử trên nền acoustic khá lạ tai.

Sau lùm xùm đạo nhạc, Vũ Cát Tường chia sẻ, Ngày hôm qua là "phát súng" mở đầu cho hành trình âm nhạc mới của cô: cởi mở và không sợ hãi. "Bài hát này khác rất nhiều so với một Vũ Cát Tường mà mọi người đã nhìn thấy những năm trước, cả về tinh thần âm nhạc lẫn chất nhạc”, nữ ca sĩ - nhạc sĩ chia sẻ.

Giai điệu của Ngày hôm qua được Vũ Cát Tường sáng tác trước ca từ. Nữ ca sĩ tạo vòng hòa thanh cho ca khúc chỉ sau một buổi học đệm đàn. Khi về nhà, cô bắt đầu ứng tấu trên đó để triển khai thành giai điệu bài hát ngay trong đêm. Phần lời có phiên bản đầu tiên bằng tiếng Anh, sau đó mới được viết lại tiếng Việt cho hoàn chỉnh.

Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường.

Nội dung chính của Ngày hôm qua xoay quanh chủ đề tình yêu đôi lứa, sự nuối tiếc của chàng trai khi nhớ về người yêu cũ trong tiết trời mùa đông lạnh giá, khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp.

Vũ Cát Tường tâm sự, sáng tác mới là cách cô khẳng định mình một cách mạnh mẽ sau thời gian bị hiểu lầm là đạo nhạc và có thời điểm như đứng bên bờ vực, chịu áp lực tâm lý nặng nề vì bị chỉ trích gay gắt. "Tôi viết ca khúc mới trong cảm giác muốn bung xõa và bất chấp. Đây còn được xem như sự trưởng thành của tôi trong cách trải nghiệm có phần cởi mở hơn, chứ không chỉ là khép kín và buồn bã như xưa”, cô nói.

Sau khi ra single, Vũ Cát Tường đang bắt tay thực hiện MV cho Ngày hôm qua, dự kiến phát hành vào đầu năm sau. Huấn luyện viên The Voice Kids xem đây như món quà tặng khán giả và đánh dấu chặng đường âm nhạc mới của cô trong năm 2017. Nhạc sĩ trẻ bật mí, nội dung và hình ảnh MV sẽ có những yếu tố bất ngờ, mới lạ.

Single Ngày hôm qua của Vũ Cát Tường Ca khúc 'Ngày hôm qua' của Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường trải qua năm 2016 khá khó khăn. Cô gặp rắc rối với những tin đồn không hay về chuyện đời tư và cả chuyên môn sáng tác nhạc. Nữ ca sĩ từng bị tố chat sex, nói xấu hàng loạt đồng nghiệp và đạo nhạc ca khúc Vết mưa của một nhạc sĩ người Nhật. Trong sóng gió, cô vẫn bình tĩnh, bản lĩnh vượt qua cả hai scandal một cách nhẹ nhàng. Với những bằng chứng Vũ Cát Tường đưa ra, tác giả người Nhật đã lên tiếng xác nhận huấn luyện viên The Voice Kids 2016 không đạo nhạc. Sự trùng hợp giữa hai ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường và Rain in the park của Marika Takeuchi chỉ là ngẫu nhiên.