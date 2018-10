Vũ Cát Tường vẫn hát rap dù bị chê

Album 'Stardom' bao gồm 10 ca khúc viết theo thể loại nhạc điện tử, hòa âm phối khí bắt kịp xu hướng mới và được Universal Music Group phát hành ra quốc tế. Trong đó, 'Leader' được chọn làm ca khúc mở đầu và gây nhiều tranh cãi bới nó khác biệt hoàn toàn với phong cách tự sự, trữ tình của Vũ Cát Tường. Trong 'Leader', nữ ca sĩ lần đầu đọc rap, nhận nhiều ý kiến trái chiều vì không thể hiện được chất của dòng nhạc này. Vũ Cát Tường cho biết chọn 'Leader' mở màn cho album là quyết định táo bạo của cô dù cả êkíp ngăn cản. Tinh thần ca khúc là dám làm, dám chấp nhận rủi ro như chính Vũ Cát Tường dám đi con đường của mình dù bị nhận xét thế nào hay thậm chí thất bại. Giám khảo 'The Voice Kids' nói thêm, ban đầu cô viết phần rap bằng tiếng Anh, tuy nhiên, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương góp ý cần viết thêm tiếng Việt. 'Đây là thời điểm tôi can đảm nhất để bước ra khỏi vùng an toàn và chờ mong phản hồi từ khán giả. Tôi tự hào rap theo tiếng địa phương mình - giọng miền Tây. Có thể lần này tôi dở một chút nhưng lần sau sẽ hay hơn. Tôi còn phải nỗ lực nhiều bởi tôi biết khả năng mình ở đâu'.