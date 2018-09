Vũ Cát Tường tung ca khúc mới sau oan ức đạo nhạc

Nữ ca sĩ ra mắt single ballad đầy tâm trạng với tên gọi 'Góc ban công'.

Ca khúc mới của Vũ Cát Tường có nội dung bình dị, kể câu chuyện một người ngồi nhâm nhi ly cà phê, nhớ người yêu và cuộc tình đẹp đã qua. Bài hát mang âm hưởng buồn nhưng không ủy mị mà ngược lại chứa đựng sự lạc quan, chân thành, da diết trong tình yêu.

Ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

Góc ban công do nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình phối khí, Vũ Cát Tường tự thể hiện. Nguyễn Thanh Bình từng tạo nên bản hit Yêu xa cho Vũ Cát Tường. Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Điều tôi tâm đắc nhất trong bản phối Góc ban công là câu solo bass ở đoạn dạo giữa. Rất hiếm bản phối Việt Nam sử dụng kỹ thuật solo bass như thế này. Đây cũng được xem là một trong những điểm đặc biệt của ca khúc này về mặt chuyên môn".

Vũ Cát Tường cho biết, ca khúc Góc ban công được cô hoàn thiện phần lời và nhạc nhanh nhất từ trước đến nay, so với các tác phẩm đã công bố. Chỉ trong một đêm, ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ đã viết xong bài hát mới. Nói về cảm hứng sáng tác, Vũ Cát Tường tâm sự, cô có sở thích uống cà phê vào buổi chiều tại những quán nước quen thuộc. Nữ ca sĩ thường chọn những vị trí có ban công, vừa thưởng thức ly ca phê nóng hổi, thơm lừng vừa ngắm cảnh người xe ngược xuôi qua lại trên phố.

"Có những người hẹn hò nhau, có người đi đón một nửa sau giờ làm, có nhóm bạn ríu rít tan sở... Từ trên cao, tôi thấy cuộc sống trôi đi một cách sống động, rõ ràng, nhiều màu sắc. Trước đây bên tôi thường có một người cùng tôi ngắm phố phường vào buổi chiều nhưng nay vắng người ấy, cảm xúc nhớ nhung dâng trào khiến tôi viết ca khúc này", Vũ Cát Tường tâm sự. Nữ ca sĩ muốn tặng Góc ban công cho những cặp đôi đang hẹn hò và cả những người cảm thấy cần nói lời xin lỗi với một nửa của mình.

Single 'Góc ban công' của Vũ Cát Tường Single ballad 'Góc ban công' của Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường vừa trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió khi liên tục gặp rắc rối với những thông tin không hay về chuyện đời tư và cả chuyên môn sáng tác nhạc. Cô bị tố chat sex, nói xấu hàng loạt đồng nghiệp và đạo nhạc ca khúc Vết mưa của một nhạc sĩ người Nhật. Tuy vậy, ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã bình tĩnh, bản lĩnh vượt qua cả hai scandal một cách nhẹ nhàng. Nhiều khán giả hâm mộ Vũ Cát Tường thở phào nhẹ nhõm khi tác giả người Nhật lên tiếng xác nhận huấn luyện viên The Voice Kids 2016 không đạo nhạc. Sự trùng hợp giữa hai ca khúc Vết mưa của Vũ Cát Tường và Rain in the park của Marika Takeuchi chỉ là ngẫu nhiên.

>> Xem ảnh Vũ Cát Tường khoe vẻ cá tính trên phố Sài Gòn

Hương Giang