Vũ Cát Tường: 'Tôi từng yêu đơn phương'

Giọng ca 'Yêu xa' cho biết từng nhút nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình, chỉ âm thầm làm mọi điều cho đối phương.

Tối ngày 6/3, Vũ Cát Tường tham gia chương trình MStory được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Trong buổi trò chuyện với nam MC Minh xù, giọng ca Mơ có những chia sẻ thẳng thắn về công việc, cuộc sống cũng như tình yêu.

Khi nhận được tâm sự và câu hỏi của một khán giả về chuyện yêu đơn phương, cô cho biết bản thân cũng từng nhút nhát, không đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. "Tôi cứ âm thầm làm điều tốt, không muốn đối phương biết, cứ giữ cho riêng mình. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm được điều gì cho đối phương là vui rồi”, Cát Tường chia sẻ.

Vũ Cát Tường (trái) có những chia sẻ thẳng thắn với MC Minh xù về công việc, cuộc sống cũng như tình yêu.

Tuy nhiên, cô khuyên các bạn trẻ, không nên cứ mãi giữ tình cảm trong lòng bởi biết đâu ngày mai sẽ không gặp được người đó nữa và có thể đối phương cũng sẽ hối hận suốt đời vì không biết có một người rất yêu mình.

Theo nữ ca sĩ, một tình yêu thực sự chỉ cần đối phương biết và dù họ không đón nhận thì bản thân cũng rất vui vì đã nói ra được nỗi lòng. Kết thúc cuộc trò chuyện, Vũ Cát Tường dành tặng cho khán giả nhạc phẩm Mơ. Cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.

Trong suốt chương trình, ngoài cuộc trò chuyện cùng MC, Cát Tường còn hát tặng cho khán giả nhiều bài hit của mình.

Bên cạnh tình yêu, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về những ca khúc của mình. Theo giọng ca Yêu xa, nhờ The Voice, cô phát hiện bản thân có khả năng đứng trên sân khấu, có thể hát và sáng tác.

Khi được MC Minh xù hỏi lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác ra những bản tình ca da diết như vậy, nữ ca sĩ cho biết đó là những cảm xúc thực sự trong tình yêu của cô cũng như của bạn bè. Tuy nhiên, cô luôn cân bằng giữa "cái tôi" và "cái ta" của người nghe để khán giả khi nghe bài hát của cô đều tìm thấy bản thân mình trong đó.

Vũ Cát Tường quàng vai MC Minh xù hát "Dón't you go".

Ngoài việc trò chuyện với MC, nữ ca sĩ cũng biểu diễn tặng khác giả những ca khúc hit của mình như Ngày hôm qua, Em ơi, Don't you go... Trong năm nay, cô sẽ ra mắt single mới mang tên Cô gái ngày hôm qua, viết cho nhạc phim Cô gái đến từ hôm qua. Đồng thời, cô cũng sẽ đẩy mạnh phần biểu diễn, nhảy nhiều hơn.

MStory phát sóng vào 19h, thứ Hai hàng tuần trên kênh V Việt Nam của V Live. V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi, tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ và các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đã gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng gia nhập kênh này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings…

Thu Ngân