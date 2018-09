Vũ Cát Tường quyến rũ khi lột xác thành diva

Với tạo hình lạ lẫm nhưng rất xinh đẹp, Vũ Cát Tường thu hút khán giả ngay từ phút đầu tiên. Hình ảnh này của Vũ Cát Tường khiến nhiều người liên tưởng đến các diva quốc tế. Đặc biệt, thí sinh này còn chọn ca khúc 'The power of love' rất nổi tiếng của diva Celine Dion để thể hiện trong đêm thi này. Đây được xem như một cuộc 'lột xác' ngoạn mục nhất của Vũ Cát Tường từ đầu mùa giải. Khi cô hát, phong thái rất tự tin, toát lên tinh thần của một giọng ca có đẳng cấp. Với các fan của Celine, có thể sẽ có những so sánh về cách thể hiện của Vũ Cát Tường. Nhưng không thể phủ nhận, cô gái nhỏ nhắn rất táo bạo khi quyết định vượt ra ngoài lối mòn để thỏa sức thể hiện cá tính (xem video).