Vòng 'Đối đầu' Bước nhảy Hoàn vũ nhí đầy nước mắt

Quốc Triệu và Linh Hoa của đội Đoan Trang - Phan Hiển khoe vẻ đáng yêu khi kết hợp nhảy dance sport trên nền ca khúc 'The phantom of the opera'. Trước đêm thi, Quốc Triệu sợ không đỡ nổi Linh Hoa khi nhảy nhưng cậu bé đã cố gắng hết sức, hoàn thành bài thi trọn vẹn.