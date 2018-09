Với showbiz, tôi là người thất bại

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thuỵ và siêu mẫu Thanh Hằng quý nhau hơn cả tình anh em, họ từng đùa nếu về già không lấy được ai sẽ lấy nhau.

Anh từng nổi đình đám với Hoa học đường, một trong những CLB người mẫu đầu tiên ở Việt Nam, rồi chuyển hướng thành một chuyên viên PR nằm trong top những người làm thuê số 1 ở Việt Nam. Hiện tại, anh là chuyên gia truyền thông của một tập đoàn lớn toàn cầu. Anh cũng là người làm đạo diễn cho rất nhiều các sự kiện của báo Ngôi Sao như Miss Ngôi Sao, Ngôi Sao của năm...

- Sau khi sáng lập và thành công với CLB Hoa học đường, anh đã rời bỏ thời trang chuyển hẳn sang làm truyền thông. Giờ đây khi nhìn lại, anh có hối tiếc?

- Hoa học đường là một dấu ấn của tôi ở showbiz, có thể gọi là một thành công của tôi khi bước vào đời. Lúc đó mọi người hay gọi Thụy "Hoa học đường" và bây giờ thì cái tên Nguyễn Ngọc Thụy đã thay đổi hai lần cái nick name gắn sau, đó là Thuy "Bblue" – khi tôi bắt tay xây dựng cái thương hiệu thời trang Bblue từ vạch xuất phát và bây giờ là Nguyễn Ngọc Thụy – một chuyên gia về truyền thông, sự kiện. Và dù thay đổi ba lần cái nick name đó, Nguyễn Ngọc Thụy vẫn được người ta biết đến nhiều hơn trong vai trò đạo diễn các chương trình nghệ thuật mang tính xã hội, cộng đồng nhiều hơn. Tôi nghĩ quá khứ là chuyện của ngày hôm qua, sống cho những gì mình đang có của ngày hôm nay và luôn hướng về tương lai mới quan trọng, vậy nên sao lại phải hối tiếc.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 38.

- Thử hình dung, nếu vẫn tiếp tục cống hiến trong showbiz, giờ vị trí Nguyễn Ngọc Thụy đang ở đâu?

- Tôi làm việc cho chính niềm đam mê, sở thích của mình nên có lẽ tôi chưa bao giờ mong muốn mình so sánh và đặt mình hơn hay thua những đồng nghiệp khác. Tôi chỉ mong muốn sau những gì đã làm thì chính tôi phải hài lòng trước đã. Tôi chỉ biết nếu nghĩ về một Nguyễn Ngọc Thụy trong làng thời trang thì tôi vào nghề cùng thời điểm với Thúy Hằng, Thúy Hạnh, 20 năm trước tôi đã từng xây dựng thành công một tên tuổi Hoa học đường. Còn về công việc đạo diễn tôi đã dàn dựng rất nhiều chương trình ghi dấu ấn như Sài Gòn 300 năm, Việt Nam Collection Grand Prix, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Việt Nam Fashion Week, Đêm trắng... Lúc đó anh Phạm Hoàng Nam chưa bước qua lĩnh vực đạo diễn sân khấu và anh Việt Tú cũng chưa bước qua lĩnh vực thời trang... Nếu nhìn những gì đã làm tôi tự hào về nó, còn nếu nhìn nhận một cách khách quan về thời điểm hiện tại tôi đã rời bỏ, với showbiz, tôi chấp nhận là người thất bại.

- Từng được gọi là "Người của những sự kiện" với mức lương làm thuê số 1 Việt Nam, anh đánh giá một sự kiện thành công trên những tiêu chí gì?

- Các sự kiện thường chỉ được quan tâm đến quy mô, sự hoành tráng, hoạt động truyền thông mà quên mất cái hồn của những sự kiện đó. Cái hồn đó là sự đồng cảm giữa người tổ chức sự kiện và khán giả. Nhiều khi chú trọng vào sự hoành tráng quá cũng sẽ làm mất đi cái hồn, ý tưởng mà người đạo diễn gửi gắm vào chương trình. Bên cạnh sự thành công từ truyền thông, sự tán thưởng của khán giả... hãy quan tâm đến dấu ấn của chương trình để lại trong tâm trí của khán giả bao nhiêu lâu mới là quan trọng.

- Cảm giác của anh khi tổ chức một sự kiện và bị thất bại?

- Một trong những điểm yếu của không phải của riêng tôi mà của phần lớn người bước vào showbiz đó là chấp nhận sự thật và chấp nhận mình đã thất bại. Khi gặp thất bại chúng ta thường đổ lỗi cho rất nhiều lý do, nhưng rồi thời gian trôi qua, bạn nhìn lại thì biết rằng, nhiều khi đó là sự thất bại của chính mình. Nếu là một Nguyễn Ngọc Thụy trước đây 20 năm, có lẽ tôi sẽ nóng máu, đập bàn đập ghế khi bị chê. Nếu là Nguyễn Ngọc Thụy của 10 năm trước, có lẽ tôi bình tĩnh hơn và nói rằng do trăm nghìn lý do. Còn nếu là Nguyễn Ngọc Thụy cách đây 3 năm thì có lẽ tôi sẽ mỉm cười và chấp nhận đó là lỗi của tôi. Còn nếu là Nguyễn Ngọc Thụy bây giờ, tôi sẽ ngồi suy nghĩ những điểm sai lầm của mình từ đâu và cố gắng không để nó xảy ra một lần nữa. 20 năm với công việc trong showbiz, tôi nhận ra rằng rất khó để nói sự thất bại và chấp nhận những lời góp ý. Đến khi làm kinh doanh tôi nhận ra rằng đó điểm yếu nhất của những người làm nghệ thuật.

Anh từng tổ chức sản xuất cho Hồ Ngọc Hà hai liveshow xuyên Việt đầu tiên của cô.

- Là người năng động, tham công tiếc việc, vậy khi rời một công việc với mức lương khủng, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi luôn quan niệm, cuộc sống không phải chỉ là màu hồng mà nó là một bức tranh nhiều sắc màu khác nhau. Do vậy tôi luôn không ngại khi phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng, ở một môi trường khác lạ những cái mình đang có. Ít nhiều, đến giờ tôi đã quẹo qua 3 khúc cong khác nhau và mỗi lần như thế tôi đều chấp nhận làm từ vị trí thấp nhất. Có sao đâu, bởi vì tự tin thì mình sẽ vượt qua tất cả. Lương bổng có thể là yếu tố cần, nhưng không phải là một yếu tố đủ. Bạn chỉ có thể phát huy tài năng khi chính mình hạnh phúc với những gì đã làm.

- Thân thiết với rất nhiều sao như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, điều đó có thuận lợi cho công việc một người làm thương hiệu, tổ chức sự kiện như anh?

- Nhiều người cho rằng trong showbiz, mọi người sống với nhau chỉ "bằng mặt, mà không bằng lòng" hay "bạc như nước lã"... Cũng có thể là đúng đấy, bởi chính tôi từng gặp nhiều trường hợp như thế. Tôi từng sống bằng niềm đam mê, sống hết mình, dầm mưa dãi nắng để thực một live show dành cho các bạn sinh viên xuyên Việt, có thể nói đó là dấu ấn, bước đệm để tạo nên một ngôi sao bây giờ... nhưng nếu hỏi bạn ấy, có nhớ tôi là ai chắc chỉ là một cái lắc đầu. Đó là sự thật không thể chối cãi. Do vậy, khi bước vào showbiz, bạn phải biết chấp nhận. Còn Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà lại là một bằng chứng cho một cái nhìn tốt đẹp trong showbiz, dù bây giờ “tôi là một kẻ thất bại trong showbiz“ thì tình cảm giữa chúng tôi vẫn tốt. Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau vì mỗi người đều có một cuộc sống riêng, nhưng khi có vui buồn cũng chia sẻ với nhau thật đơn giản, qua một cuộc điện thoại. Không chỉ là Hà hay Hằng, tôi vẫn còn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nếu kể hết chắc cũng hết mấy trang giấy, đó là cái tình nghĩa tốt đẹp mà show bizz vẫn còn đấy chứ.

Nguyễn Ngọc Thụy và Thanh Hằng rất thân thiết.

- Siêu mẫu Thanh Hằng và anh thường gọi nhau là vợ chồng và hình như có lời thề "nếu không lấy được ai, hai người sẽ lấy nhau", thực chất quan hệ ấy là gì?

- Ai cũng cho rằng, sống trong showbiz, bạn quá hạnh phúc, thế nhưng bạn đâu biết rằng trong mỗi người khi bước vào thế giới showbiz, phần lớn họ đều chấp nhận đánh mất sự tự do trước cái nhìn đám đông và bên cạnh đó đồng nghĩa với nỗi cô đơn. Giữa tôi và Thanh Hằng không biết là gì nhỉ? Nhiều khi tôi sực nhớ một câu nói “Thương nhau để đó “. Tôi và Thanh Hằng quý nhau hơn cả tình anh em... nhưng hãy cứ để mỗi người có một con đường cho sự nghiệp của chính mình. Chúng tôi thỉnh thoảng đều nhắc nhau câu nói đùa bâng quơ, nếu sau này cuối đoạn đường sự nghiệp vẫn còn cô đơn thì có thể góp gạo thổi chung để không cảm nhận thế nào là cô đơn.

- Anh đạo diễn nhiều chương trình cho báo Ngoisao.net như Miss Ngôi Sao, Ngôi Sao của năm và sắp tới là Dạ tiệc Ngôi Sao 10 năm. Ý tưởng chính anh muốn thể hiện trong dạ tiệc là gì?

- Thường thì chúng ta đều mong chờ ở một sự kiện lớn là chứng kiến những tiết mục đặc sắc của các ngôi sao hàng đầu nổi bật... thế thì tôi lại thích làm ngược lại, tôi muốn da tiệc ngôi sao 10 năm là một đêm dạ tiệc không phải của những tiết mục hát của các ca sĩ hàng đầu, diễn thời trang của những người mẫu hàng đầu, những điệu múa của các vũ công hàng đầu mà đó là những khoảnh khắc thân mật giữa các ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Họ sẽ vượt qua chính mình bằng những tài nghệ không phải là thế mạnh của chính họ. Bạn sẽ cảm nhận được là ngôi sao, họ cũng phải phấn đấu hàng ngày, hàng giờ...

Thu Hương thực hiện