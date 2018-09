Vợ và hai con Trần Lập dự sinh nhật 21 năm của Bức Tường

Tối qua, chị cùng hai con và thành viên Bức Tường nhiều thế hệ đã dành một phút tưởng niệm Trần Lập. Các ca khúc quen thuộc của anh như 'Ngày hôm qua', 'Cây bàng', 'Đường tới ngày vinh quang', ''Tâm hồn của đá', 'Hoa ban trắng', 'Những chuyến đi dài'... được vang lên. Bài hát đầu tiên của nhóm ''We are the Wall band' cũng đã lâu lắm rồi đã được các thành viên biểu diễn lại.