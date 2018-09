Võ thuật đưa Johnny Trí Nguyễn đến Hollywood

Cơ duyên đưa Johnny Trí Nguyễn khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với vai stunt (người đóng thế thân) cho nhiều phim bom tấn ở Hollywood chính là niềm đam mê võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn sinh tại tỉnh Bình Dương, nhưng cùng gia đình đến Los Angeles, California, Mỹ khi anh 9 tuổi. Từ nhỏ, Trí đã được học võ vì gia đình có truyền thống võ học. Học và nghiên cứu khá nhiều loại võ, nhưng cho đến khi làm quen với wushu, Trí mới thực sự tìm thấy đam mê. Anh từng được vào đội tuyển wushu của Mỹ, đại diện cho đất nước cờ hoa tranh giải wushu toàn thế giới. Đây cũng chính là cơ duyên giúp anh đến với điện ảnh khi khởi đầu sự nghiệp với vai stunt (người đóng thế thân) cho loạt phim truyền hình Mortal Kombat: Conquest.

Trước khi chạm đến thành công ngày hôm nay, Johnny Trí Nguyễn đã phải vượt qua rất nhiều thử thách trong các vai cascadeur mạo hiểm.

Làm stunt ở Hollywood đem đến cuộc sống tạm ổn. Giới stunt không nhiều, đóng phim này, quen người mới, lại được giới thiệu sang phim khác. Trí Nguyễn lần lượt đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim, từ những vai nhỏ đến những vai lớn, qua các phim Spider-Man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Spider-Man 2 (đóng thế cho Spider-Man trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc), Collateral, Color Blind, Colateral, Jarhead...

Tuy cascadeur là một nghề có thu nhập rất khá ở Hollywood nhưng diễn viên phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” không ít. Với vai thế thân người nhện trong Spider man 2, Johnny tâm sự: “Một ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt, mồ hôi vã ra như tắm, người mỏi nhừ; chưa kể, phải đối mặt với những nguy hiểm chết người. Tôi vẫn nhớ như in, một lần bị va vào thanh sắt khi quay cảnh du dây, do ra máu khá nhiều thấm ra cả mặt nạ, phải vào viện cấp cứu”. Hay như khi đóng Cradle 2 the grave, quay cảnh đụng xe, anh đã phải lãnh vết thương to tướng đến giờ vẫn để lại sẹo… Nghề cascadeur gian khổ, nguy hiểm là thế nhưng Johnny vẫn ngày ngày lao vào phòng tập. Do đó, khi trở về Việt Nam, góp mặt trong những vai diễn chính thì anh vẫn thích tự mình đóng những pha hành động gay cấn và nguy hiểm. Ngoài ra, niềm đam mê võ thuật vẫn được anh gìn giữ khi đứng lớp tại võ đường Liên Phong (do chính anh sáng lập).

Võ thuật là niềm đam mê và nguồn cảm hứng của Johnny Trí Nguyễn trong tất cả các dự án từ phim ảnh đến đời thường.

Vận động liên tục với những màn võ thuật nhưng Johnny Trí Nguyễn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Để có được điều này Johnny chia sẻ bí quyết đầu tiên là chế độ ăn giàu chất khoáng và vitamin. Là một người khá kỹ tính trong ăn uống, thay vì ăn uống thoải mái, Johnny ưu tiên sữa, hải sản (hàu, cua,…); đồng thời nhờ bổ sung thêm rau xanh (súp lơ xanh, cải chíp, rau chân vịt,…) để tăng vitamin cho cơ thể. Thực đơn này còn giúp Johnny giữ body chuẩn suốt nhiều năm nay.

Thói quen uống nước bù khoáng tiếp sức Aktiva có chứa nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo mỗi ngày giúp cơ thể Johnny Trí Nguyễn luôn trong trạng thái năng động.

Ngoài ra, do công việc đòi hỏi vận động liên tục, Johnny luôn cần bù nước, bổ sung Vitamin B và tiếp sức cho trạng thái năng động dài lâu. Nam diễn viên Dòng máu anh hùng cho biết: “Uống nước bù khoáng tiếp sức rất đã khát và sảng khoái, đặc biệt là hương vị chanh. Tôi thích cảm giác cổ họng không bị khô ran; miệng không bị hậu vị chua khó chịu. Sau khi uống, cơ thể như được tiếp thêm nguồn năng lượng từ khoáng chất thiên nhiên và các loại vitamin B, cảm thấy thật hiệu quả để có thế tiếp tục làm việc”.