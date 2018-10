Vợ Quốc Nghiệp thấy thoải mái khi chụp ảnh xiếc cùng chồng trong thai kỳ

Ca sĩ Ngọc Mai khẳng định vợ chồng cô đã nghiên cứu, tập luyện kỹ lưỡng trước khi thực hiện bộ ảnh bầu gây tranh cãi.

Sáng 7/10, nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp bất ngờ chia sẻ một bức ảnh trong bộ ảnh gia đình, kỷ niệm thời kỳ bầu bí lần hai của bà xã Ngọc Mai. Không ít khán giả cảm thấy lo lắng khi "hoàng tử xiếc" chống một tay lên hông vợ đang mang bầu, thực hiện động tác giữ thăng bằng, để bà xã chịu toàn bộ sức nặng cơ thể mình.

Bức ảnh gây tranh cãi của vợ chồng Quốc Nghiệp - Ngọc Mai.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, ca sĩ Ngọc Mai - bà xã của Quốc Nghiệp cho biết, cô cảm nhận được sức nặng nhưng vẫn khá thoải mái. "Anh ấy tỳ vào phần hông là nơi khá chắc chắn nên tôi không bị đau. Bộ ảnh này do chồng tôi lên ý tưởng thực hiện. Anh ấy nghiên cứu nhiều về yoga bầu. Trước khi chụp, chúng tôi đã tập luyện nhiều lần, thấy động tác nào an toàn, vừa sức mới thực hiện. So ra động tác này còn khá nhẹ nhàng vì trong bộ ảnh còn có bức chụp tư thế anh Nghiệp giữ thăng bằng trên lưng tôi trông nguy hiểm hơn nhiều. Trước đây khi mang thai bé đầu, vợ chồng tôi cũng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm nhưng với phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng còn lần này chúng tôi muốn làm gì đó vui vui, độc đáo hơn", Ngọc Mai chia sẻ.

Vợ Quốc Nghiệp tiết lộ cô và ông xã muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người về phụ nữ khi mang bầu. "Những người truyền thống sẽ cảm thấy các động tác chúng tôi làm là quá nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. Họ luôn nghĩ các bà bầu bị mệt mỏi, nặng nề, cần nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng. Thực tế, phụ nữ mang thai vẫn có thể chất bình thường, năng động, vui tươi như tất cả mọi người. Yoga bầu có nhiều động tác đẹp nhưng tiếc là khả năng của tôi chỉ thực hiện được vài tư thế. Bản thân tôi luôn ý thức về sức khỏe của mình nên không bao giờ liều lĩnh làm những điều nguy hiểm cho mình và con", Ngọc Mai tâm sự.

Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp.

Hiện vợ Quốc Nghiệp đang mang thai ở tháng thứ bảy. Cuối năm nay cô sẽ sinh con gái. Vợ chồng nghệ sĩ xiếc rất vui vì gia đình sắp có đủ "nếp và tẻ". Con đầu của họ là một bé trai gần 2 tuổi. Trong cả hai lần mang thai, Ngọc Mai được ông xã chăm sóc chu đáo. Nữ ca sĩ cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì có người chồng tâm lý, lo cho cô từ bữa ăn tới giấc ngủ.

Ca sĩ Ngọc Mai sinh năm 1987, hơn ông xã Quốc Nghiệp 2 tuổi. Cô hiện là giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP HCM. Ngọc Mai từng giành giải ba hát thính phòng Nhạc kịch Toàn quốc 2009, huy chương bạc Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009, huy chương vàng Tiếng hát Đường 9 Xanh toàn quốc 2010. Cô hát nhạc cổ điển và nhạc Trịnh.

Ngọc Mai và Quốc Nghiệp quen nhau trong một chuyến lưu diễn ở Pháp năm 2011. Năm 2015 họ đăng ký kết hôn và về sống chung nhà nhưng chưa tổ chức đám cưới.