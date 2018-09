Vợ Quốc Nghiệp căng thẳng tột độ khi xem chồng thi Britain's Got Talent

Ca sĩ Ngọc Mai khóc 'như mưa gió' khi biết Quốc Nghiệp gặp tai nạn trước bán kết và thở phào khi ông xã an toàn sau đêm thi cuối.

Ngọc Mai chia sẻ với Ngoisao.net, cô mới "hoàn hồn" sau màn trình diễn nghẹt thở của ông xã và anh chồng Quốc Cơ tại chung kết Britain's Got Talent. "Tôi đã biết trước về độ nguy hiểm của tiết mục này nên chỉ biết kêu gọi bạn bè, khán giả cùng hợp sức cầu nguyện cho hai anh Cơ và Nghiệp được bình an. Đêm qua thức xem ông xã thi mà tôi căng thẳng tột độ. Bởi nếu có sự cố xảy ra, anh Nghiệp sẽ là người gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất. Vì thế khi hai anh em hoàn thành trọn vẹn bài thi, tôi vỡ òa trong sung sướng. Xin đa tạ ơn trên đã che chở, bảo vệ ông xã được an toàn", Ngọc Mai nói.

Nữ ca sĩ tâm sự, 6 ngày Quốc Nghiệp cùng anh trai đi nước ngoài tranh tài là khoảng thời gian cô lo lắng không ăn ngủ được. Ngọc Mai sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với ông xã, bởi bác sĩ đã khuyên Quốc Nghiệp không nên diễn màn chồng đầu khi chấn thương cũ chưa hồi phục.

Vợ và con trai Quốc Nghiệp.

"Thực sự tiết mục diễn với các trụ đỡ và nhảy từ khoảng cách xa đã được hai anh em biểu diễn một lần ở liveshow tại TP HCM năm 2016. Nhưng lần đó, tôi và gia đình có mặt bên cạnh để động viên, trực tiếp chuẩn bị các dụng cụ bảo đảm an toàn cho hai anh. Ngoài ra, trong liveshow chúng tôi còn có các cascadeur dày dặn kinh nghiệm diễn cùng để bảo đảm nếu sự cố xảy ra sẽ có người ứng cứu, đỡ anh Nghiệp ngay. Lần này, anh Cơ và anh Nghiệp hoàn toàn không dùng dụng cụ bảo hộ gì cả khiến tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng. Cũng vì tập luyện để diễn tiết mục mạo hiểm này trong liveshow mà chồng tôi bị vẹo cổ, chấn thương khó hồi phục", Ngọc Mai tiết lộ.

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô đã kịch liệt phản đối ý định thi Britain's Got Talent của Quốc Nghiệp vì lo anh tập luyện quá sức sẽ gặp tai nạn trong quá trình thi. Chính Quốc Nghiệp cũng e ngại tiếp tục bị chấn thương vì cổ khi đốt sống vẫn còn vẹo, chưa thể cúi đầu như người bình thường được. "Hoàng tử xiếc" sinh năm 1989 từng có ý định bỏ thi nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định sang Anh tranh tài tiếp. "Nghe anh Nghiệp nói sẽ thi tiếp, tôi rất sợ. Tôi khóc như mưa gió khi biết chồng gặp tai nạn trước bán kết. Ông xã không bao giờ kể về những khó khăn, sự cố gặp phải cho tôi nghe. Tôi là người biết tin anh gặp nạn sau cùng. Khi các phóng viên gọi điện hỏi han, tôi mới biết anh bị ngã khi tập luyện cho bán kết. Lòng như lửa đốt, tôi gọi ngay cho chồng để hỏi mà không liên lạc được. Tôi lo không thở được, chỉ biết khóc sưng mắt và âm thầm cầu nguyện cho chồng. Sau đó anh Nghiệp gọi lại nói vẫn khỏe, không sao cả nhưng tôi biết chắc chắn anh đã rất đau đớn, làm sao mà bình thường được sau cú ngã nặng như thế. Vậy mà anh vẫn gắng sức thi tiếp chung kết. Thôi thì là người vợ, chồng quyết tâm như vậy, tôi cũng chỉ biết ủng hộ và cầu khấn cho anh. Bây giờ anh đã hoàn thành tâm nguyện, thi thố trọn vẹn, tôi cũng mừng và thở phào nhẹ nhõm được rồi".

Ngọc Mai cho biết, sau khi Quốc Nghiệp bị chẩn đoán chấn thương vẹo đốt sống cổ, có khả năng bị liệt nếu tiếp tục theo nghiệp diễn xiếc, cô đã nhiều lần khuyên chồng nên giải nghệ. "Anh ấy hiểu những lo lắng của một người vợ như tôi, nhất là lúc này tôi còn đang mang bầu bé thứ hai. Từ trước khi anh đi tôi đã bị động thai, dọa sảy. Thời gian ông xã sang Anh, tôi liên tục bị stress, mất ngủ. Anh Nghiệp ở vào thế khó xử, một mặt lo sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng mặt khác lại muốn thi tiếp để đáp lại tình cảm, sự mong đợi của gia đình, khán giả. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi. Ý chí của hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cao ghê lắm", Ngọc Mai nói.

Vợ Quốc Nghiệp tiết lộ, dù không ủng hộ ý định thi Britain's Got Talent của ông xã nhưng cô vẫn tự tay chuẩn bị hành trang và mọi vật dụng cần thiết cho Quốc Nghiệp đi Anh. Cô tự tay làm dải băng bịt mắt cho hai anh em, nhờ học trò tìm mua huy hiệu cờ Tổ quốc, tự ra chợ mua vải may áo dài và khuyên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nên mặc áo dài lên sân khấu để giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Là một người vợ tôi chỉ biết ủng hộ, hỗ trợ khi chồng đã quyết chí biểu diễn. Sau chung kết Britain's Got Talent, tôi lại đang lo show diễn tri ân khán giả của hai anh em ở TP HCM sắp đến gần. Từ khi làm vợ Quốc Nghiệp là tôi chấp nhận sống với những lo lắng, căng thẳng thường xuyên. Nhưng đây là số phận của mình, tôi đành chấp nhận và cầu mong có điều kỳ diệu giúp ông xã luôn an toàn, tai qua nạn khỏi sau mỗi show diễn mạo hiểm", nữ ca sĩ trải lòng.

Vợ chồng Hồng Phượng - Quốc Cơ.

MC Hồng Phượng - vợ nghệ sĩ Quốc Cơ tỏ ra bình tĩnh hơn khi xem tiết mục dự thi chung kết Britain's của chồng. "Đêm qua tôi thức xem ông xã diễn trực tiếp. Tôi cũng hồi hộp nhưng không quá lo lắng vì đã được xem anh Cơ biểu diễn mạo hiểm nhiều lần. Tiết mục này từng được anh thể hiện thành công tại liveshow đầu tiên. Tôi tin anh sẽ kiểm soát được mọi việc. Thi xong, anh nhắn tin cho tôi ngay. Gia đình tôi rất mừng vì hai anh em đều an toàn, phần thi diễn ra trọn vẹn, đầy cảm xúc. Thực sự chúng tôi không kỳ vọng anh Cơ và Nghiệp sẽ đoạt giải thưởng ở Britain's Got Talent. Điều đó không quan trọng bằng việc hai anh em giới thiệu được hình ảnh, tài năng của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng khán giả Việt Nam cũng không ai đặt áp lực, mong mỏi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phải đoạt quán quân cuộc thi này".

Sau đêm thi gay cấn, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ, khi đứng trên sân khấu, hai từ "Việt Nam" đã giúp họ quên đi sợ hãi để vượt qua thử thách cam go bằng nghị lực phi thường. "6 ngày ở Anh là 6 ngày chúng tôi cảm thấy nặng nề nhất cuộc đời. Chúng tôi muốn cảm ơn cha mẹ, vợ con, người hâm mộ đã yêu mến, cổ vũ cho Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Bây giờ chúng tôi đã có thể về nhà được rồi", hai anh em nói.

Tối 3/6 (giờ Anh, tức rạng sáng 4/6 giờ Hà Nội), anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tham gia tranh tài tại chung kết Britain's Got Talent. Họ biểu diễn màn xiếc chồng đầu đầy mạo hiểm, khiến các giám khảo và khán giả sợ thót tim. Tiết mục của cặp đôi xiếc được nhiều người khen ngợi, tán thưởng nhưng không lọt vào top 3 chung cuộc. Dù vậy, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vẫn mãn nguyện vì hoàn thành trọn vẹn "màn diễn sinh tử".

Phần thi của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong chung kết Got Talent Anh quốc

