Vợ Only C sinh con trai đầu lòng

Tác giả 'Anh không đòi quà' hạnh phúc khi được làm cha ở tuổi 28.

Tối 31/8, bà xã ca sĩ - nhạc sĩ Only C sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện ở TP HCM. Bé nặng 3,5kg. Sức khỏe của vợ con Only C đều rất tốt. Nam ca sĩ đang lâng lâng hạnh phúc khi được làm cha.

Only C và Ngân Hà trong ngày cưới.

Only C làm đám cưới giữa tháng 1/2015, khi đang trong thời gian tham gia cuộc thi The Remix - Hòa âm ánh sáng. Bà xã anh là Ngân Hà, cô gái xinh đẹp như hot girl sinh năm 1993, từng du học Australia. Với Only C, Ngân Hà là động lực để anh cố gắng trong công việc.

Only C là cái tên không còn xa lạ với khán giả, nhất là các fan tuổi teen. Hai năm trước, ca khúc Anh không đòi quà do anh sáng tác và thể hiện cùng rapper Karik bất ngờ trở thành "hiện tượng". Bài hát này đã đưa tên tuổi Only C lên hàng ăn khách suốt thời gian dài. Từ một nhạc sĩ không mấy ai biết đến, Only C bận rộn chạy show, có mặt khắp các bar lớn, nhỏ.

Only C vừa giới thiệu MV mới của học trò - ca sĩ Lou Hoàng.

Khi gầy dựng được tên tuổi, Only C đứng ra hỗ trợ một số giọng ca trẻ, như Miu Lê, Lou Hoàng. Cách đây không lâu, anh và Lou Hoàng gây ấn tượng với bản song ca Phở. Hôm qua, Only C lại có niềm vui kép khi sản phẩm Không có em của Lou Hoàng ra mắt, được khán giả đón nhận. Ca sĩ tiết lộ, MV được quay chính tại Singapore với chi phí lên đến 10.000 USD (xem video).

Hân Quy