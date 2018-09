Vợ Nguyễn Văn Chung 'trốn thi' về thăm chồng

Dịp này, Nguyễn Văn Chung ra mắt album DVD 'Gia đình nhỏ - Hạnh phúc to', là sản phẩm anh mất đến hai năm mới thực hiện xong. Album gồm những ca khúc thiếu nhi mới nhất do chính anh sáng tác. Nguyễn Văn Chung cho biết, anh quyết định làm album thiếu nhi trong thời điểm này vì nhiều lý do. Anh muốn đóng góp những ca khúc dành cho trẻ em vì bây giờ các bé rất thiếu bài hát mới. Đây cũng là cơ hội để Nguyễn Văn Chung thử thách mình với thể loại nhạc mới. Chưa kể, album như một món quà anh dành tặng con trai hơn một tuổi và tặng những người bạn của mình cũng đã có con.