Võ Hạ Trâm tiếp tục tỏa sáng với opera

Ngọc Anh làm nàng Christine trong cùng vở nhạc kịch The Phantom of the Opera với Kasim Hoàng Vũ. Ca khúc Wishing you were somehow here again thể hiện nỗi nhớ về người cha của nàng Christine. Nàng cầu mong ông sẽ cho cô những lời khuyên để vượt qua khó khăn. Cũng như Kasim Hoàng Vũ, Ngọc Anh hát cảm xúc nhưng vì căng thẳng, hơi thở của cô chưa tốt khiến màn trình diễn không hoàn hảo. Cô chỉ được 35,5 điểm từ 4 giám khảo.