Võ Hạ Trâm khóc nức nở khi vào chung kết 'Gương mặt thân quen'

Võ Hạ Trâm bấm chọn ca sĩ nổi tiếng Siera Bogges của dòng nhạc Opera trong tập 12 của 'Gương mặt thân quen 2016'. Nữ ca sĩ đã quyết định thể hiện bài hát điển hình "Think of me" trong vở nhạc kịch "The Phantom of the opera" để phô diễn kỹ thuật. Võ Hạ Trâm cũng phải tập các động tác múa ba lê để kết hợp với hát và diễn xuất trong tiết mục. (xem video)