Vợ Đăng Khôi thân với 'gà' của chồng

Trong họp báo, Winny Quyên trổ tài DJ và hát, nhảy rất sexy, cuốn hút. Đây cũng là phong cách đặc trưng trong album của cô, khi có một track nonstop do chính cô làm DJ. Sắp tới, Winny tiến hành quay MV 'Let me go' - một sáng tác của Dương Khắc Linh.