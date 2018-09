Vợ cũ tố Lâm Vinh Hải bội bạc, Linh Chi là kẻ thứ ba

Lý Phương Châu nói, cô có đủ bằng chứng để chứng minh Linh Chi đã xen vào cuộc sống gia đình cô từ lâu.

Hai ngày trước, Lâm Vinh Hải và Linh Chi bị bắt gặp đi xem phim cùng nhau, sau đó về chung một nhà ở quận 7, TP HCM. Hôm qua, cặp đôi chính thức thừa nhận, họ đang tìm hiểu nhau. Họ cho biết, cả hai từng đi đóng phim chung với nhau, gặp gỡ nhau nhiều rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, họ chỉ mới yêu được một tháng, vì trước đó Lâm Vinh Hải chưa ly hôn. Lâm Vinh Hải cũng khẳng định, Linh Chi không phải nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh với Lý Phương Châu tan vỡ.

Sau khi bài báo đăng tải, vợ cũ của Lâm Vinh Hải rất bức xúc. Cô cảm thấy sốc khi đọc bài phỏng vấn của chồng cũ và thấy thất vọng về người mình đã hết lòng tin tưởng suốt 11 năm qua. Lý Phương Châu nói, có những chuyện không thể đổi trắng thay đen, đã qua rồi thời người phụ nữ phải cam chịu và nhẫn nhịn. Khi người ta không có tình nghĩa với mình thì hãy dũng cảm đối diện và nói lên sự thật, dù kết quả sẽ khiến chính cô tổn thương. Lý Phương Châu cam kết, cô sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì cô nói.

Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu khi còn mặn nồng.

Theo Lý Phương Châu, Lâm Vinh Hải và Linh Chi đã sắp xếp để được "paparazzi" cảnh đi xem phim chung nhằm công khai mối quan hệ. Còn những gì họ trả lời phỏng vấn hoàn toàn không phải sự thật. Phương Châu có đầy đủ bằng chứng về mối quan hệ của Linh Chi và Lâm Vinh Hải khi cô vẫn còn là vợ của anh. Linh Chi đã "có vấn đề" với Lâm Vinh Hải từ khi tham gia phim Găng tay đỏ, không phải chỉ mới bắt đầu được một tháng. Phương Châu khẳng định, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng cô phải ly hôn. Đến giờ phút này, Lâm Vinh Hải chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha và đối với gia đình.

Lý Phương Châu chia sẻ, những gì cô nói không vì bất kỳ mục đích PR nào bởi cô chỉ là một người bình thường. Tất cả chỉ vì cô không thể nhẫn nhịn được nữa khi phát hiện ra mình bị lợi dụng suốt thời gian dài. Chưa kể, người mà cô vẫn luôn xem là gia đình, dù không còn là vợ chồng, đã phản bội cô không chỉ một lần.

Ở đoạn cuối status dài, Lý Phương Châu mong bạn bè sẽ hiểu cho cô, vì cô đã bị dồn vào chân tường. Cô còn xin lỗi mẹ vì đã làm bà lo lắng, nhưng cô quyết không lựa chọn cách cam chịu mà phải tự bảo vệ mình. Lý Phương Châu cũng nhắn nhủ đến con gái Kỳ Kỳ, mới 5 tuổi: "Nếu một mai con lớn lên, lấy chồng, con vấp ngã như mẹ, bị một người phụ nữ khác cướp đi gia đình của con mà tỏ ra mình vô tội, thì con đừng như bà ngoại, đừng như mẹ của quá khứ, là chọn cách im lặng con nhé. Hãy như mẹ bây giờ, lên tiếng đòi lại cái đúng. Tình yêu không còn, nhưng lẽ phải luôn là lẽ phải. Mẹ không thể cho con một gia đình hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ dạy con trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, biết bảo vệ chính mình và những người con yêu thương".

Cách đây không lâu, sau khi chia sẻ chuyện vợ chồng ly hôn, Lý Phương Châu cho biết, cô vẫn tiếp tục làm bạn và làm quản lý cho Lâm Vinh Hải. Tuy nhiên, cô sẽ không làm quản lý cho anh nữa sau khi hoàn thành nốt công việc của anh vào cuối tháng hai này.

Lý Phương Châu cho rằng, Linh Chi chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống gia đình của cô và Lâm Vinh Hải.

Trước những lời cáo buộc của vợ cũ, Lâm Vinh Hải vẫn một mực khẳng định, không liên quan đến người thứ ba như cô nói. Theo Lâm Vinh Hải, những chuyện này nên để người trong nhà giải quyết, không nên đem lên mạng xã hội rồi làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên cũng như con gái. "Tôi là đàn ông nên những gì tôi cảm thấy không cần thiết phải ồn ào thì tôi vẫn sẽ giữ im lặng. Tôi không thích vạch áo cho người xem lưng để bất kỳ ai bàn tán. Về tính cách, con người tôi thì ai đã tiếp xúc sẽ hiểu tôi như thế nào. Tôi không muốn giải thích hay đôi co thêm ở thời điểm hiện tại".

Lâm Vinh Hải sinh năm 1989, được biết đến từ khi thường xuất hiện trong vũ đoàn MTE, nhảy minh hoạ cho ca sĩ Mỹ Tâm. Năm 2012, anh đăng quang So you think you can dance, dần trở thành gương mặt quen thuộc hơn. Lâm Vinh Hải từng làm giám khảo một số cuộc thi trên truyền hình. Ngoài đời, anh cưới vợ từ rất sớm và có một con gái, nhưng anh hiếm khi chia sẻ về đời tư. Người trong giới showbiz đều biết Lý Phương Châu vừa là vợ, vừa là quản lý của Lâm Vinh Hải trong nhiều năm qua. Họ tuyên bố ly hôn vào 8/2016.