Vợ chồng Thúy Hạnh tình tứ trên sân khấu

Nhạc sĩ Minh Khang âu yếm hôn má bà xã xinh đẹp khi cả gia đình anh cùng làm khách mời biểu diễn tại 'Gương mặt thân quen nhí'.

Vợ chồng Thúy Hạnh là một trong những đôi vợ chồng hạnh phúc của showbiz Việt. Kết hôn đã nhiều năm nhưng họ vẫn giữ được lửa tình yêu luôn nồng đượm. Tối 21/11, Thúy Hạnh cùng chồng và hai con gái Suli, Suti xuất hiện trên sân khấu Gương mặt thân quen nhí. Cả gia đình hòa giọng hát chung ca khúc Bữa cơm gia đình rất tình cảm. Nhạc sĩ Minh Khang gây bất ngờ khi âu yếm đặt lên má bà xã xinh đẹp một nụ hôn, khiến khán giả ồ lên thích thú.

Tuần này, cặp thí sinh Gia Huy - Thu Phượng hóa thân nhóm nhạc nổi tiếng Backstreet Boys, thể hiện ca khúc Get down. Bảo Nghi và Ngân Quỳnh giả ca sĩ Ngọc Lan, song ca Mẹ hiền yêu dấu. Uyên Nhi cùng ca sĩ Kyo York hóa nghệ sĩ Ánh Tuyết biểu diễn ca khúc Dòng sông xanh. Bé Anh Duy và bố nuôi Minh Thuận đóng vai NSƯT Minh Vương và NSND Bạch Tuyết diễn tiết mục Đời cô Lựu. Cặp Gia Bảo - Thúy Uyên gây bất ngờ cho MC Đại Nghĩa khi hóa thân thành anh và diễn viên Đình Toàn tái hiện hình ảnh nhân sư hai đầu trong kịch Hoàng tử Ai Cập. Cuối cùng, bé Bảo An và ca sĩ Chí Thiện đóng vai danh ca Ceelo Green thể hiện ca khúc All I need is love.

MC Đại Nghĩa xuất hiện trong show 8 với trang phục trẻ trung, nổi bật.

Thu Phượng và bé Gia Huy ấn tượng với tạo hình các thành viên của nhóm nhạc Backstreet Boys, biểu diễn ca khúc 'Get down'.

Gia Huy với mái tóc vàng giống phiên bản gốc Nick Carter khoe tài vũ đạo sôi động cùng vũ đoàn còn Thu Phượng lạ lẫm với vóc dáng nam giới, hình xăm dày đặc trên hai cánh tay.

Mỹ Linh nhận xét thí sinh nhí nhảy giống hệt Nick Carter còn Hồng Vân khen hóa trang và vũ đạo của Thu Phượng.

Bé Bảo Nghi làm bản sao nhí của ca sĩ Ngọc Lan, kết hợp cùng mẹ nuôi Ngân Quỳnh trong vai người mẹ, biểu diễn ca khúc 'Mẹ hiền yêu dấu'.

Mỹ Linh khen Bảo Nghi diễn tả được vẻ đượm buồn giống Ngọc Lan và giọng hát của bé trong trẻo, truyền cảm dễ đi vào lòng người.

Kyo York thướt tha trong tà áo dài, giả nghệ sĩ Ánh Tuyết song ca cùng bé Uyên Nhi trong ca khúc 'Dòng sông xanh'.

Chàng trai người Mỹ rất điệu đà, nữ tính trên sân khấu. Anh khiến khán giả bất ngờ vì bắt chước rất giống giọng hát cao vút của phiên bản gốc. Bé Uyên Nhi phần nào diễn tả được cử chỉ, thần thái của nghệ sĩ Ánh Tuyết.

Minh Thuận giả NSND Bạch Tuyết còn bé Anh Duy hóa thân NSUT Minh Vương diễn lại trích đoạn cải lương 'Đời cô Lựu'.

Các giám khảo nhận xét tiết mục của Minh Thuận và bé Anh Duy chưa thật trau chuốt, nhuần nhuyễn như các nghệ sĩ cải lương thực sự nhưng khen ngợi nỗ lực của cặp thí sinh trên sân khấu.

Thúy Uyên và bé Gia Bảo lạ lẫm với tạo hình nhân sư hai đầu, tái hiện lại vở kịch 'Hoàng tử Ai Cập' từng được hai nghệ sĩ Đình Toàn và Đại Nghĩa diễn thành công.

Bé Gia Bảo lo lắng vì mới bị rụng một chiếc răng, sợ ảnh hưởng tới tiết mục này. Tuy vậy, cậu bé tự tin mình đóng giả diễn viên Đại Nghĩa giống 100%.

Mỹ Linh thử đứng chung trong một chiếc váy với Đại Nghĩa, nhí nhảnh tập diễn tiết mục giống Thúy Uyên và Gia Bảo.

Ca sĩ Chí Thiện và bé Bảo An 'biến hóa' thành nghệ sĩ Ceelo Green, biểu diễn cùng vũ đoàn trong ca khúc 'All I need is love'.

Gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang cùng hai con gái Suli, Suti kết hợp biểu diễn ca khúc 'Bữa cơm gia đình' rất tình cảm. Minh Khang hiện đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của 'Gương mặt thân quen nhí'.

Nhạc sĩ 'Đứa bé' tình tứ hôn má bà xã xinh đẹp ngay trên sân khấu khiến tất cả khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình anh.

Với tài giả nghệ sĩ Ánh Tuyết, hai thầy trò Kyo York và Uyên Nhi giành giải nhất tuần này, giữ vững vị trí dẫn đầu cuộc đua giành ngôi vị quán quân 'Gương mặt thân quen nhí'.

