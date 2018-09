Vợ chồng Lý Hải 'rồng rắn' đưa 4 con dự sự kiện

Cuối tuần qua, gia đình Lý Hải mặc trang phục ton sur ton khi đến thưởng thức phim hoạt hình mới 'The son of Bigfoot' (Bố tớ là chân to) tại một cụm rạp ở TP HCM. Hai bé Rio và Cherry đã lớn và rất nghe lời bố mẹ, trong khi đó hai bé Sunny, Mio còn nhỏ. Riêng cậu út Mio mới tròn 1 tuổi cách đây không lâu.