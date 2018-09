Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc chung cho hai con

Ca sĩ Mỹ An - chị họ của Phan Hiển - dịp này về Việt Nam biểu diễn nên đã đến dự tiệc. Mỹ An từng là học trò của Khánh Thi và bạn nhảy trong nhiều năm của Phan Hiển. Cô từng đoạt danh hiệu Á quân cuộc thi 'So you think you can dance'. Hiện tại cô chuyển sang Mỹ định cư và theo đuổi nghiệp ca sĩ.