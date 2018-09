Vợ chồng Jolie bí mật đi nghỉ Hà Nội và Hạ Long

Cặp sao Hollywood mặc giản dị và rất thân thiện với mọi người khi đi chơi trên vịnh Hạ Long.

Angelina Jolie và Brad Pitt tươi tắn chụp hình trên du thuyền ở Hạ Long hôm chủ nhật, 20/12. Ảnh: NTT.

Theo nguồn tin tiết lộ với Ngoisao.net, Angelina Jolie và Brad Pitt tới vịnh Hạ Long vào sáng chủ nhật. Vợ chồng Jolie đi cùng một vệ sĩ mà không có 6 nhóc tỳ ở bên. Cặp sao ăn mặc giản dị khi đi du ngoạn trên vịnh. Ảnh: NTT.

Jolie không ngừng nở nụ cười tươi tắn. Cặp đôi rất thân thiện với các thuyền viên. Ảnh: NTT.

"Ông bà Smith" chèo thuyền kayak thăm thú vịnh Hạ Long. Ảnh: NTT.

Jolie-Pitt tới Hạ Long bằng thủy phi cơ. Sau một đêm thưởng ngoạn cảnh đẹp vịnh Hạ Long trên du thuyền, họ quay lại Nội Bài vào chiều 21/12. Vợ chồng diễn viên nổi tiếng book phòng ở một khách sạn sang khu vực trung tâm Hà Nội. Hôm nay 22/12, họ đã trả phòng và rời Việt Nam.

Tới Hà Nội, vợ chồng minh tinh có một ngày du ngoạn cảnh đẹp của thủ đô và thăm phố cổ. Một số fan Việt cũng tiết lộ đã gặp cặp đôi trên đường phố và thậm chí còn trò chuyện với Brad. Anh này khoe trên Facebook: "Vợ chồng Brad Pitt đi qua thấy con xe đạp của mình đẹp quá đứng lại ngắm và khen. Mình giật mình nhận ra ngôi sao và chỉ kịp bắt tay anh ấy một cái. Anh ấy đi nhanh như gió, không kịp chụp ảnh".

Jolie-Pitt tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư ở Việt Nam nhân dịp sinh nhật của Brad vào ngày 18/12 vừa qua. Tài tử vốn đang bận đóng phim ở Anh và Mỹ, thi thoảng mới tới thăm vợ con ở Campuchia. Tuần trước, Brad được trông thấy đi chợ đêm cùng Angelina ở tỉnh Siem Riep.

Angelina và 6 nhóc tỳ đã ở Campuchia hơn một tháng nay. Jolie đang đạo diễn bộ phim về chế độ Khme Đỏ mang tên First They Killed My Father. Maddox - cậu con trai cả người Campuchia và Pax Thiên - cậu con trai người Việt Nam sẽ góp mặt trong bộ phim này.

Vợ chồng Jolie mải mê mua sắm trong chợ đêm ở Siem Riep.

