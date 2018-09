Vợ chồng Jennifer đẹp đôi ở New Zealand

Những ngày này, Jennifer Phạm đang ở New Zealand để khám khá nét đẹp của quốc đảo này trong vai trò Đại sứ Du lịch của New Zealand tại Việt Nam. Chồng cô - doanh nhân Đức Hải, luôn ở bên cạnh chăm sóc cho vợ. Cả hai đã cùng nhau đi thăm quan rất nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của New Zealand.