Vợ chồng Hà Tăng ôm nhau tình cảm khi đi du lịch

Kết hôn đã 4 năm, tình cảm của vợ chồng nàng ngọc nữ vẫn rất mặn nồng. Trong ngày Hà Tăng kỷ niệm 2 năm khai trương một nhà hàng, Louis Nguyễn đã gửi bó hoa chúc mừng với lời động viên "Keep up the good work' (Hãy tiếp tục phát huy công việc).