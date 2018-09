Vợ chồng Hà Phương dự tiệc của tài tử Richard Gere

Vợ chồng Hà Phương là những người tích cực tham gia nhiều hoạt động của quỹ. Tại sự kiện, Hà Phương đã giới thiệu với quan khách sản phẩm âm nhạc mà chị vừa ra mắt. Đây là đĩa nhạc Phật có tựa đề 'Mẹ từ bi' (Merciful Mother) gồm 4 bài tiếng Anh và 3 bài tiếng Việt. Chị chia sẻ, bài hát 'The Mother's Lullaby' (Lời ru của mẹ) được Milosz Jeziorski chuyển thể từ tác phẩm của Kim Tuấn và bài 'Mẹ từ bi' (Merciful Mother) của tác giả Chúc Linh và Thích Tử Quang. Khán giả có thể nghe bài hát bằng cách truy cập vào kênh Youtube của Hà Phương hoặc web www.haphuongworl.com, www.haphuong.global. Nói về lý do thực hiện album chủ đề nhạc Phật, Hà Phương kể, chị từng trải qua một cơn bạo bệnh thuở còn nhỏ, lúc gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. "Mẹ tôi kể lại, vì căn bệnh của tôi mà gia đình đã phải gom tất cả tiền bạc dành dụm được trong nhiều năm và bán hết tài sản để chữa nhưng vẫn không đủ. Gia đình phải cầm cố và chạy vạy vay mượn khắp nơi, đến mức, chiếc TV đen trắng để chị em xem những tiết mục văn nghệ thoả mãn niềm yêu thích nghệ thuật, cũng bị siết nợ". Cũng vì thế, chị sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn khi có điều kiện. Chị đã và đang dốc sức làm những công việc thiện nguyện ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Hà Phương cũng tâm sự về niềm tin tôn giáo mà cô gửi gắm nơi Đức Phật và muốn thông qua những việc nhỏ của mình để chia sẻ thông điệp tình yêu, niềm vui với những người không may. Nữ ca sĩ muốn giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đồng thời kêu gọi mọi người hãy yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cầu mong thế giới không còn chiến tranh, cuộc sống luôn thanh bình. Đĩa nhạc sẽ dành tặng khán giả khắp thế giới thông qua hội từ thiện The Tibet Fund của Đức Đạt Lai Lạt Ma.