Vợ chồng cựu diễn viên Thủy Tiên dự tiệc cùng Selena Gomez

Cuối tuần qua, vợ chồng doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên cùng sóng đôi tham dự bữa tiệc thời trang Gala BoF của tạp chí Business of Fashion tại Soho Public Hotel, New York, Mỹ. Trong khi bố chồng Hà Tăng chọn vest bảnh bao thì cựu diễn viên nổi tiếng diện áo dài truyền thống màu đen in hoạ tiết hoa sen. Nữ doanh nhân còn mix các phụ kiện hàng hiệu sang trọng để khiến mình thêm nổi bật.