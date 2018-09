Vợ chồng 'ca nương' Kiều Anh lần đầu lộ diện công khai

Trương Nhật Hoàng (giữa) sinh năm 1991, học violin từ năm 16 tuổi. Không đi theo hướng cổ điển, anh đam mê phong cách âm nhạc đa dạng với jazz, funk, world music.... Anh thành lập nhóm GEN9 với mô hình như nhóm BOND. Anh từng là đại diện trẻ của Việt Nam tham gia biểu diễn ở hơn 10 nước trên thế giới. Ngoài ra, Trương Nhật Hoàng còn có khả năng ca hát khi gây chú ý với bản cover 'Say you do' của Tiên Tiên. Anh cũng kết hợp với nhiều ca sĩ trẻ như Slim V trong 'Xin mưa rơi nhanh', 'Độc ẩm' cùng Trung Quân Idol và ca nương Kiều Anh. Hiện tại, vừa làm nhạc, anh vừa hoàn tất chương trình Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội.