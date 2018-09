Vietnam's Got Talent 2014 dành cho cả thí sinh nước ngoài

Chương trình mở rộng tìm kiếm cả những tài năng là người nước ngoài đang sống tại Việt Nam và người Việt ở nước ngoài.

Vòng sơ tuyển toàn quốc khởi động từ ngày 16/8, tại Đà Lạt. Năm nay cuộc thi không giới hạn trong các thí sinh quốc tịch Việt Nam mà mở rộng cho cả người Việt đang sống ở nước ngoài và người nước ngoài đang sống tại Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn. Các thí sinh thể hiện bản thân qua một tiết mục biểu diễn trên sân khấu để giám khảo và khán giả đánh giá, bình chọn. Điểm mới về tuyển sinh trong cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ thu hút được nhiều tài năng với các tiết mục đa dạng.

Ba giám khảo của VN's Got Talent gồm nghệ sĩ Thành Lộc, MC Thúy Hạnh và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Cũng như hai mùa trước, thí sinh có thể lựa chọn thể loại dự thi cá nhân hoặc tập thể với bất kỳ loại hình biểu diễn nghệ thuật nào. Sau Đà Lạt, chiếc xe buýt của chương trình tiếp tục dừng chân tại Nha Trang và Hải Phòng để tìm kiếm thí sinh, trước khi đến Huế, Đà Nẵng, Tiền Giang, Cần Thơ, Hà Nội và kết thúc hành trình tại TP HCM. Thí sinh có quyền dự tuyển ở tất cả các tỉnh, thành phố có lịch tuyển sinh. Khi tham gia vòng loại toàn quốc, thí sinh mang theo chứng minh nhân dân (bản gốc hoặc bản photo đã công chứng không quá thời hạn 6 tháng) để dự tuyển. Với các thí sinh chưa có chứng minh nhân dân, khi tham gia đăng ký phải có sự đồng ý của người bảo hộ. Cụ thể, khi đến địa điểm dự tuyển, thí sinh không có chứng minh nhân dân phải mang giấy xác nhận có chữ ký của người bảo hộ đến nơi làm thủ tục dự tuyển, hoặc phải có người bảo hộ đi cùng để đăng ký thông tin.

Đôi nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc vô địch mùa thi 'Tìm kiếm Tài năng Việt Nam' đầu tiên.

Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent là chương trình truyền hình thực tế mua lại bản quyền Britain’s Got Talent do Simon Cowell sáng tạo. Năm 2011, Vietnam's Got Talent tổ chức mùa thi đầu tiên được khán giả đón nhận nhiệt tình. Giải quán quân thuộc về đôi nhảy nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc. Mùa thứ hai tổ chức, chương trình phát hiện tài năng hát opera Trần Hữu Kiên. Mùa thứ ba dự kiến phát sóng vào giữa tháng 9 trên kênh VTV3.

Hương Giang