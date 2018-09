Việt Tú chê thí sinh SMĐH hát kém hơn con gái Mỹ Linh

So với những đêm thi đầu, Nguyễn Thị Thủy ngày càng giảm sút phong độ. Trong hai ca khúc 'When you tell me that you love me' và 'Đông' (Vũ Cát Tường), cô chỉ hát đúng giai điệu, chứ không có xúc cảm và sự phiêu linh. Đạo diễn Việt Tú khuyên thí sinh cần nghiên cứu kỹ về tác phẩm để có thể thổi hồn vào đó.