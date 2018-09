Việt Tú chê thí sinh nam của Sao Mai điểm hẹn nữ tính

So với đêm thi đầu tiên, tối qua Phạm Thị Hà My lại khá căng thẳng khi hát "Những lời buồn" của Đức Trí. Ca khúc R&B có nhiều đất để Hà My trưng trổ kỹ thuật và sự phiêu linh, tuy nhiên, cô chưa làm hết khả năng của mình. Cả nhạc sĩ Huy Tuấn và Thanh Lam đều có chung nhận định, Hà My thiếu sự lả lơi, sexy. (xem video)