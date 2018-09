Việt Trinh nức nở trong vòng tay Đức Hải

Việt Trinh từng là 'Nữ hoàng' của dòng phim điện ảnh thị trường những năm 1990. Đến thập niên 2000, chị trở lại với điện ảnh trong một vài phim rồi sau đó chuyển sang làm đạo diễn. Mới đây, Việt Trinh chính thức tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim do chính chị làm đồng đạo diễn với Châu Thổ mang tên 'Trót yêu' (tên cũ là 'Hãy ẵm em ra biển'). Phim xoay quanh mối tình tay ba vừa lãng mạn vừa đầy bi kịch giữa 3 nhân vật do Việt Trinh - Đức Hải - Khánh My đóng. Vy (Việt Trinh) và Huy (Đức Hải) từng là đôi uyên ương đầy hạnh phúc, nhưng những bộn bề của cuộc sống ngày càng đẩy họ xa nhau.