Việt Trinh không hơn thua với Khánh My

Nữ diễn viên giải thích lý do phải cắt bớt vai diễn đầy 'cảnh nóng' của đàn em trong 'Trót yêu'.

Vài ngày trước, nhà sản xuất phim điện ảnh Trót yêu tung trailer dài hơn hai phút với nhiều pha kịch tính (xem video). Trong đó, những cảnh táo bạo giữa Khánh My với Đức Hải thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đoạn trailer, nhân vật của Khánh My ăn mặc rất gợi cảm, thường xuyên thân mật với Đức Hải trong phòng ngủ, phòng tắm, hồ bơi...

Một trong những cảnh quay nhạy cảm của Đức Hải - Khánh My.

Sự hy sinh của Khánh My với vai diễn được đánh giá cao, nhưng mới đây, phía nhà sản xuất tiết lộ họ phải cắt bỏ một nửa "cảnh nóng" của Khánh My. Trên mạng, nhiều khán giả cho rằng, vai diễn của Khánh My khiến phim bị dán nhãn 18+, ảnh hưởng phần nào đến lượng khán giả bỏ tiền mua vé xem phim. Chưa kể, phim có nhiều cảnh hot của Khánh My, dễ giúp cô được chú ý hơn là sự trở lại của Việt Trinh lẫn Đức Hải. Vì vậy, ê kíp thực hiện phải cắt bớt vai của Khánh My như một cách "làm sạch" lại phim.

Trước những thông tin trái chiều, Việt Trinh rất buồn. Nữ diễn viên chia sẻ, chị không chỉ đóng chính mà còn là đồng đạo diễn. Chị và đạo diễn Châu Thổ phải chịu áp lực của nhà sản xuất, nhà phát hành nên mục tiêu của phim phải hướng đến thành công về nghệ thuật lẫn doanh thu. Chị khẳng định, mình là đàn chị, vinh quang nào cũng từng trải qua nên không có chuyện đi hơn thua với Khánh My. Việc cắt bớt cảnh quay của "đàn em" chỉ để rút ngắn phim, trở nên súc tích hơn, hoàn toàn không có tư thù hay ghen tức.

Việt Trinh cho biết thêm, chị là người trực tiếp chỉ đạo những 'cảnh nóng" trong phim. Để giúp Khánh My hoàn thành những cảnh này cùng Đức Hải, chị phải làm việc trong nhiều giờ liền. Sau khi quay xong, cả ê kíp rất thận trọng để hình ảnh nhạy cảm của Khánh My - Đức Hải không bị lọt ra ngoài.

Việt Trinh chỉ đạo quay 'cảnh nóng' cho Khánh My. Sau khi có thông tin phim phải cắt bớt cảnh hot, nhiều người cho rằng Việt Trinh sợ 'đàn em' được chú ý hơn mình khiến cô rất buồn.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đức Hải cũng thể hiện sự tiếc nuối khi vai diễn của Khánh My bị cắt bớt. Anh kể, họ đã phải ngâm nước từ 11h đêm đến tận 4h sáng để quay phim. Khi hoàn tất, không chỉ hai diễn viên mà các thành viên trong đoàn đều bị sặc nước, còn toàn thân co rúm vì làn da phải ngâm nước quá lâu.

Trước những thông tin liên quan đến vai diễn, Khánh My không có phản hồi gì. Cô đang mong chờ ngày phim ra rạp để xem phản ứng của khán giả với vai làm "người thứ ba" này.

Trót yêu xoay quanh câu chuyện giữa 3 nhân vật, gồm người vợ, người chồng và tình nhân. Thông qua phim, nhà sản xuất muốn truyền tải thông điệp hãy biết trân trọng hạnh phúc. Phim sẽ ra rạp từ 16/10.

