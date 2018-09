Việt Hương: 'Nghệ sĩ hài không chỉ duyên mà phải có chất riêng'

Nghệ sĩ hài chia sẻ phải nỗ lực hết mình, quan sát, lắng nghe xung quanh để tạo ra kịch bản, cái chất mới cho nhân vật trên sân khấu.

Nghệ sĩ hài Việt Hương không chỉ thành công trên sân khấu mà còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi lấn sân sang lĩnh vực màn ảnh rộng. Chị còn trở thành gương mặt quen thuộc trên "ghế nóng" của nhiều chương trình truyền hình. Để có được thành công như ngày hôm nay, nữ danh hài phải không ngừng cố gắng, nỗ lực và miệt mài sáng tạo ra những tác phẩm hay, phong cách diễn độc, lạ nhằm mang đến "luồng gió mới" cho khán giả. Chị đã có những chia sẻ thẳng thắn về nghề nghiệp cũng như may mắn mình có được trong cuộc sống và công việc.

Việt Hương luôn giữ được sự mộc mạc, gần gũi khi diễn hài hay làm giám khảo cho các chương trình.

- Những năm gần đây, sân chơi dành cho tài năng hài đang nở rộ, chị nghĩ gì khi con đường trở thành nghệ sĩ của các bạn trẻ dễ dàng hơn thế hệ mình ngày xưa?

- Tôi nghĩ thuận lợi có thể có nhưng chưa thể nhận định là dễ dàng hay không vì ở mỗi thời điểm, thử thách và yêu cầu đặt ra cho người làm nghệ thuật khác nhau. Sân chơi càng nhiều thì các bạn lại càng có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Nhưng quan trọng hơn hết là các bạn cần nuôi dưỡng được đam mê của mình, không ngừng sáng tạo để đem lại những cái mới đến khán giả.

Có một thứ "nghiệt ngã" là nghệ sĩ hài phải duyên thì mới làm người ta chú ý nhưng phải có chất khác biệt mới gây được tiếng cười. Trong thời buổi mà khán giả có nhiều sự lựa chọn như ngày nay, họ sẽ càng khó chú ý tới mình hơn chứ chưa nói họ có vì sự hiện diện của mình mà cười được hay không. Vậy mới nói thời nào cũng có cái khó riêng và lúc nào mình cũng phải thích nghi và tự thân vận động.

- Chị nghĩ sao với nhận định "may mắn đóng góp một phần quan trọng trong nghề nghiệp của mỗi người"?

- Ai cũng cần may mắn, nghệ sĩ cũng vậy! May mắn chiếm một phần trong thành công của tôi. Nhiều người hỏi tôi "có bao giờ buồn vì chiều cao 1m51 của mình không?". Tôi nói "không hề". Nhờ tôi thấp nên mỗi lần đóng giả vai mỹ nữ, khán giả cũng cười ầm lên, tại người ta thấy tôi "độc" quá so với bản gốc. Cái đó tôi gọi là may mắn, chưa nói câu nào đã làm mọi người cười. Nhưng tôi không bám víu vào "cái may" trời phú đó hoài để làm nghệ thuật được. Tôi phải nỗ lực hết mình, quan sát, lắng nghe mọi thứ diễn ra xung quanh có gì mới mẻ, hay ho và tích lũy làm vốn để tạo ra kịch bản mới, cái chất mới cho nhân vật trên sân khấu. Bởi cái gì làm người ta cười một lần rồi, nếu còn lặp lại vài ba lần nữa thì thành cũ mất.

- Ngoài việc cảm thấy may mắn vì chiều cao khiêm tốn, chị có mong muốn điều gì?

- Anh chị em nghệ sĩ nếu có dịp ngồi "tám" với nhau hay ước gì mình trúng vé số vài tỷ đổi vận, có tiền mình sẽ dựng một nhóm hài, xây lại sân khấu... và làm được đủ thứ trên đời. Thật ra, ước mơ thì ước mơ, tôi nghĩ vẫn phải tự thân nỗ lực thôi. Nhưng thỉnh thoảng khổ quá thì mình cũng nên tin có ngày may mắn sẽ "dòm" tới mình.

Việt Hương tin vào những điều may mắn "từ trên trời rơi xuống".

- Chị sẽ làm gì nếu nhận được một khoản tiền lớn "từ trên trời rơi xuống"?

- Tôi sẽ dùng phần lớn cho từ thiện. Một phần, công việc thiện nguyện như ăn sâu vào máu rồi. Tôi nghĩ có được may mắn thì mình nên san sẻ. Ngoài ra, tôi muốn đi làm từ thiện để giúp con gái Phương Vy tích luỹ thêm vốn sống bằng sự thấu hiểu và chia sẻ, giúp con biết yêu thương con người, quê hương của mình hơn. Tôi cũng sẽ dành số tiền đó để ủng hộ các nghệ sĩ nghèo, neo đơn. Vì hơn ai hết, họ là những người rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Tôi may mắn thì cũng mong mọi người xung quanh mình nhận được như vậy. Đó là ước muốn của tôi và cũng là tâm nguyện của mẹ khi còn sống.

- Chị thường làm gì khi gặp vấn đề khó khăn về tài chính hay những điều không may trong cuộc sống?

- Bản thân tôi luôn hướng về ngày mai tươi sáng. Tôi nghĩ để cải thiện cuộc sống hoặc có chút tài sản không quá khó. Dù may mắn do mình tạo ra hay "trên trời rơi xuống" thì quan trọng vẫn là tinh thần lạc quan với cuộc sống, nỗ lực hết mình cho các nghề mình đã chọn. Nếu may mắn không mỉm cười với mình, thì hãy tự mỉm cười và nỗ lực tạo ra may mắn trước đã. Tôi thấy mình đã là "tỷ phú" với cả mấy tỷ tình yêu thương của khán giả và đang nỗ lực mỗi ngày để giành được nhiều hơn nữa tình yêu của mọi người.

Thu Ngân