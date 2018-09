Việt Hương hóa trang thành vịt, nhảy 'Con bướm xuân'

Cây hài hứa hẹn tiếp tục chọc cười khán giả với màn biểu diễn vui nhộn trong tập 8.

Việt Hương nhận nhiệm vụ mở màn cho tập 8 với một màn biểu diễn sôi động, thú vị. Cây hài sẽ mặc một 'cây' vàng chói lọi, hóa thân thành chú vịt vàng nhảy múa trên nền nhạc ca khúc Con bướm xuân cùng vũ đoàn. Ca sĩ Khởi My và diễn viên Huy Khánh kết hợp thành đội khách, tranh tài trên sân khấu Người bí ẩn. Quán quân Gương mặt thân quen mùa đầu tiên khoe giọng thể hiện ca khúc Gửi cho anh. Ngoài ra, Khởi My còn "song kiếm" với danh hài Hoài Linh để "chặt" MC Trấn Thành.

Việt Hương mặc trang phục như chú vịt vàng, nhảy trên nền nhạc 'Con bướm xuân'.

Đánh giá về Khởi My, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ: "My là một cô bé rất khôn và lanh. Với cô bé này, Linh phải có một sự đề phòng nhẹ". Bên cạnh những pha hài hước đến từ 2 đội thì trận đấu trong tập 8 còn xuất hiện một nhóm người bí ẩn khiến Việt Hương, Khởi My và các nghệ sĩ tham gia chương trình xúc động rơi nước mắt. Nhóm người bí ẩn này không phải là những siêu nhân như các tập phát sóng trước mà là những cảnh đời thiếu may mắn.

Việt Hương nói trong nước mắt nghẹn ngào: "Nếu cho Hương thì Hương sẽ nuôi cậu bé vì Hương không có con trai. Phải chi đó là con mình thì chỉ cần cậu ta trượt được thôi là mình đã muốn để lên đầu rồi chứ đừng nói là cậu bé làm nhiều đến như vậy... Hương sẽ gửi cho các bé 10 triệu". Khởi My cũng bày tỏ sự đồng cảm với những số phận kém may mắn: "Vì em cũng sinh ra trong một gia đình rất khó khăn nên em hiểu cuộc sống phải tự bươn chải thế nào. Khi My còn nhỏ xíu, để kiếm được tiền tự nuôi bản thân mình rất là khó".

Khởi My - Huy Khánh làm đội khách trong tập 8.

"Vợ chồng Sáu Bảnh" cùng đội khách Khởi My - Huy Khánh sẽ cùng nhau vượt qua 5 lượt đấu để tìm ra 5 người bí ẩn gồm: người nặng cân nhất, người không biết lắc vòng, nghệ sĩ vẽ tranh cát, vũ công nhảy thiết hài và siêu nhân chặt gạch bằng đầu.

Chương trình phát sóng vào 21h chủ nhật ngày 18/5 trên kênh HTV7.

Hương Giang