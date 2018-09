Việt Hương đóng phim cùng em họ xinh đẹp

'Bắt cóc thiếu gia' với những tình huống kịch tính xen lẫn hài hước sẽ phát hành vào ngày 9/12. Vũ Uyên Nhi thể hiện 2 ca khúc 'Không để anh đau khổ' và 'Can you feel my love' trong phim này.