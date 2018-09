Vicky Nhung, Thanh Sang nhận 'cơn mưa' lời khen từ giám khảo

Giai điệu sôi động, ca từ ý nghĩa cùng màn kết hợp ăn ý giúp cả hai "tỏa sáng" trên sân khấu. Thanh Duy Idol nhận xét: "Cặp của bạn là cặp có sự đầu tư về phong cách. Cặp này nhìn lên chỉ một từ thôi 'chất'". Rapper Only C cũng không ngớt lời khen dành cho cả hai: "Chỉ thiếu một chút may mắn, một chút chiêu trò nữa thôi thì tôi tin chắc rằng hai bạn sẽ chiến thắng". Trước những tình cảm của đồng nghiệp và khán giả dành cho cả hai, Thanh Sang đã không kim nén được cảm xúc và bật khóc trên sân khấu. Vicky Nhung ôm lấy người bạn của mình động viên: "Em cảm thấy lựa chọn người bạn đồng hành của em là rất chính xác".