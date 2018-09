Vân Trang, Quốc Đại hoá bướm 'bay' lên trời

Bùi Anh Tuấn - Tú Vi hoá thân thành Mariah Carey và Whitney Houston để hát 'When you believe' dành tặng người mẫu Duy Nhân - người đang điều trị ung thư máu (xem video). Bảo Lan đánh giá, thông điệp tiết mục mang lại rất ý nghĩa. Cô cho rằng, Tú Vi hát đầy cảm xúc. Tiết mục rất mạo hiểm, có đôi chỗ chông chênh nhưng Bảo Lan đánh giá cao khi họ chấp nhận đối đầu với nghệ thuật. Quang Linh nhận thấy, Bùi Anh Tuấn hát rất tốt, gần giống phiên bản gốc. Tiết mục này nhận được 28,5 điểm.